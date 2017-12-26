1個月市值蒸發逾10億人民幣 烤鴨第一股「全聚德」

此前 11 月 7 日，全聚德股價達到下半年最高價 21.17 元人民幣，而兩日後便開始這波暴跌行情，至 12 月 20 日止，全聚德已經跌至下半年最低價 17.45 元，目前全聚德的市值約為 54.54 億人民幣，相比一個多月前，市值已蒸發了 10 億人民幣之多。

《投資者報》報導，作為中國最知名的餐飲老字號之一，如今的全聚德對消費者的吸引力正在下降，加上當前中國烤鴨品牌競爭者增多，全聚德僅靠著「中華老字號」的招牌，似乎開始陷入了些許困局。

但統計自 11 月上旬至今，中國全聚德股價出現了大幅下挫，市值蒸發超過 10 億人民幣，劇烈的跌勢也令市場熱議紛紛：全聚德究竟怎麼了？

提及中國老字號的烤鴨品牌，相信大多數人第一個想到的，就是創建於 1864 年的老字號品牌，號稱「烤鴨第一股」的中國全聚德。

在市值蒸發的背後，最引人注意的是全聚德財報表現，以最近三季全聚德的財報數據為例，全聚德今年前三季的營收為 13.8 億人民幣，年增率下降 1%。而查看過去的財報發現，這已是該公司第七個營收連續下降的季度。

此外，全聚德前三季的淨利為 1.5 億人民幣，年增率增長 3%，而翻閱過去幾年財報亦可以發現，全聚德淨利基本都處於停滯不前的狀態。

公司「轉型碰壁」

全聚德董事長秘書唐穎在接受媒體專訪時表示，目前全聚德的經營一切正常，而該公司業績表現之所以成長停滯，除了因為近幾年「營改增」政策的影響以外，也因為公司正在尋找「新的出路」。

唐穎說道：「去年以來的業績受到營改增的影響比較大，營改增對我們來說是個利多消息，確實降低了我們的繳稅額。但也在核算的口徑上，營改增把稅收那一部分從營收中直接剔除，從而對營收造成了一定影響，所以這兩年也出現了增利不增收的情況。」

而在尋找「新的出路」的道路上，全聚德的確也做了不少努力，特別是在迎合時代潮流及整個市場的風格變化方面，但也是不可避免地遇到了一些挫折。

全聚德也和許多傳統消費企業一樣，提出了「互聯網 +」的發展戰略，去年四月份，全聚德開始試接外賣，推出外賣平台「小鴨哥」，由旗下控股公司鴨哥科技營運，目標鎖定年輕消費者，但在 2017 年的半年報上，全聚德披露，鴨哥科技已於今年四月停業，僅實現營收 36 萬人民幣，淨損達 243 萬人民幣。

而全聚德另一個「新的出路」，就是全聚德在今年三月份宣布收購餐飲品牌「湯城小廚」，但在今年的 8 月 29 日，全聚德就宣布終止收購，全聚德表示，由於交易的複雜性以及過程的不確定性，故無法按時完成交易。

全聚德未來競爭力在哪裡？

目前全聚德的最主要客群，就是外地前往北京的遊客，大多屬於一次性消費的客群。但是與此同時，北京烤鴨市場上的競爭者卻是不斷湧現，既有定位更高端善於創新的「大董」，也有最近幾年出現的「四季民福烤鴨」等新餐廳，使得消費者品嚐北京烤鴨時的選項大增，這讓原先頂著「中華老字號」招牌的全聚德，壓力龐大。

全聚德董事長秘書唐穎表示，全聚德將從三方面進行調整：

一．提升產品品質：

唐穎指出，這主要是針對菜品、服務和環境，目前全聚德還對門店進行了分類，主要分為商務、社區、旅遊和休閒店，根據不同的門店推出不同的菜品，從而提升整體的服務。

二．孵化：

這指的是讓全聚德旗下門市自行孵化新的品牌，只要孵化出來的產品符合全聚德的要求即可。

三．雙向複製：

讓現有門市按市場新需求來提升質量後，再進行複製。

唐穎也表示：「我們也一直在思考，老字號如何創新發展，同時我們的團隊也在不斷摸索和探討當中。」