「拍完人就變了」　群交趴苦主揭女友淪陷過程

該名網友在台大批踢踢實業坊（PTT）發文表示，該攝影師經常利用不同的身分，「在fb各大攝影網站拍攝或物色沒什麼名氣的小模，攝影圈多少知道這位是約x王子」，事件會直到現在才爆發，是因為該攝影師外貌帥氣，讓不少女孩心動，「拍完再來一發，自然認為沒虧」。他也痛批「怎麼有人如此偽善，但就是這份偽善騙了許多女孩，把情色自我昇華成藝術，把性愛作為藝術表現」。

日前爆出有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦收費群交趴，事後還po出寫著「6女戰7男」的照片，引發網友熱議，部分知情人士更陸續出面爆料。近日一名自稱是「間接受害者」的網友po文表示，該攝影師經常利用不同身分在各大攝影網站物色沒什麼名氣的小模，並說攝影圈多少都知道他是「約砲王子」。

原po表示，之所以自稱是「間接受害者」，是因為某任女友平時有在外拍、接小攝影案，曾受該攝影師邀約拍照，當天他因有工作無法陪同，加上前女友說在外拍攝，便不以為意。由於雙方約在上午拍攝，中午時原po認為應該拍完了便打電話給前女友，沒想到對方卻說攝影師拍得不錯，想換場景跟相機繼續拍，從外拍到旅拍，讓他相當不滿又擔心，下班後更「一路搭捷運殺過去捷運站，一邊打電話，都是沒人接，不斷的連還（環）扣，一直到6點半才接電話，再過20分左右才看到人。」

自那次拍攝過後，原po與前女友的吵架頻率就變高了，前女友也變得很奇怪，對於女權、性自主這類的議題變得積極又偏執，兩人因此越吵越兇，而在分手之際，前女友親口坦承自己劈腿、跟別人上床了，但沒有在一起，也不願透露對方是誰。

群交趴新聞爆出後，原po才又翻出這些事來，「我也一直不願希望我可能是文中女生的男友之一，但就是在某粉專IG內看的到她，也不用猜測是哪位，但是我絕對認的出來，那是我的女友。」



▲網友po文表示某任女友在接受該攝影師邀約拍照後就變了。（圖／翻攝自PTT , 2017.12.26）