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陳致中投入民進黨議員初選　許乃文：虛心接受不怯戰

記者蔡佳宏／高雄報導2017/12/26 18:40
▲許乃文表示，面對黨內同志的競爭，他都虛心接受，無論是誰參選，他都會秉持著一步一腳印的精神來爭取選民的認同與支持。（圖／許乃文提供,2017.12.26）
▲許乃文表示，面對黨內同志的競爭，他都虛心接受，無論是誰參選，他都會秉持著一步一腳印的精神來爭取選民的認同與支持。（圖／許乃文提供,2017.12.26）

針對日前陳致中宣布投入高雄前鎮、小港區民進黨議員初選一事，同選區的參選人許乃文表示，面對黨內同志的競爭，他都虛心接受，無論是誰參選，他都會秉持著一步一腳印的精神來爭取選民的認同與支持。

至於有媒體在報導中提及他的選情最有可能因陳致中參選而受影響，許乃文表示，相信自己過往的努力鄉親們都看在眼裡。他擔任市府局處機要秘書期間，參與許多前鎮與小港的建設，例如：高雄氣爆重建、前鎮的高雄展覽館、市總圖、剛通車的輕軌、漁會的拓展、鳳鼻頭漁港觀光的促進等等，這些他都付出相當多的心力。此外，許乃文也向鄉親提出他未來會如何促進前鎮小港發展的政見，包括：利用鄰近亞洲新灣區的地理優勢來提升就業率、增加公幼比例等等。

許乃文認為，雖然陳致中有著高人氣，但自己擁有這些歷練，再加上勤跑基層、積極耕耘，且從小在前鎮長大，大學畢業後就回到高雄打拚多年，他相信自己不會那麼輕易地被擊敗。另外，外界解讀這場是花媽子弟兵對決陳致中的選舉，許乃文則回應，自己是市府出身，且現任市長是菊姐，所以外界會有這樣的聯想他覺得很正常。所以，他也呼籲，與其將這場初選說成是派系間的對決，不如說是人氣與地氣的比拚比較合適。

最後，許乃文再次強調，對於願意為前鎮、小港的發展而投入選舉的競爭者他都表示歡迎，因為有競爭是好事。也表示無論誰參戰，他都不會怯戰。一旦投入，就心無懸念，會好好地打一場漂亮的選戰。

關鍵字陳致中許乃文
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