陳致中投入民進黨議員初選　許乃文：虛心接受不怯戰

針對日前陳致中宣布投入高雄前鎮、小港區民進黨議員初選一事，同選區的參選人許乃文表示，面對黨內同志的競爭，他都虛心接受，無論是誰參選，他都會秉持著一步一腳印的精神來爭取選民的認同與支持。

至於有媒體在報導中提及他的選情最有可能因陳致中參選而受影響，許乃文表示，相信自己過往的努力鄉親們都看在眼裡。他擔任市府局處機要秘書期間，參與許多前鎮與小港的建設，例如：高雄氣爆重建、前鎮的高雄展覽館、市總圖、剛通車的輕軌、漁會的拓展、鳳鼻頭漁港觀光的促進等等，這些他都付出相當多的心力。此外，許乃文也向鄉親提出他未來會如何促進前鎮小港發展的政見，包括：利用鄰近亞洲新灣區的地理優勢來提升就業率、增加公幼比例等等。