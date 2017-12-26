NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈基本工資元旦調升　摩斯、王品跟進彰化跨年　再見卦山夕照活動HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

跨年用一卡通搭車　響應環保優惠多

記者蔡坤霖／高雄報導2017/12/26 18:56
▲跨年期間人車擁擠，希望民眾多利用大眾交通運輸前往參加跨年活動。（圖／一卡通票證公司提供 , 2017.12.26）
▲跨年期間人車擁擠，希望民眾多利用大眾交通運輸前往參加跨年活動。（圖／一卡通票證公司提供 , 2017.12.26）

全台瘋跨年，從北到南有多場跨年活動。跨年期間人車擁擠，民眾可多利用大眾交通運輸，除了舒解陸上交通狀況，亦可降低空氣汙染。為因應大量旅運需求，台北、高雄及桃園捷運將配合延長營運時間，高雄防空汙政策也推出一卡通搭乘公車及輕軌免費；131日前持陽信銀行一卡通聯名卡搭乘北、高、桃捷運及輕軌享5%回饋，另公路總局於元旦期間29日。11日也提供搭乘國道客運票價優惠，及使用一卡通搭乘台鐵或國道客運轉乘在地公車享10小時內一段票免費。107531日前於台灣國際及高鐵嘟嘟房指定停車場停車嗶，7大銀行一卡通聯名卡即回饋5%刷卡金。

高雄地區為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具降低空汙，107228日前周一至周五持一卡通尖峰時段搭高雄捷運，不分平假日全時段市區公車、公路客運及高雄輕軌均可免費搭乘，欲前往夢時代、大魯閣及義大世界跨年的民眾可多加利用。高雄捷運1231日延長營運時間至翌日凌晨二點，另為服務參加元旦升旗之旅客，元月1日各端點站將提早發出首班營運列車，跨年夜當天，輕軌系統營運服務時間為早上7點至隔日凌晨130分。

台北捷運配合31日臺北市政府前廣場的跨年晚會活動，照例連續42小時營運。五月天LIFE「人生無限公司」世界巡演本次跨年場在桃園國際棒球場，臨近高鐵與機場捷運，桃園捷運配合五月天跨年演唱會也特別延後末班車時間，也鼓勵五迷們多多使用一卡通搭乘前往免去塞車之苦。配合跨年活動一卡通也配合推出許多搭車及消費優惠，希望民眾多使用電子票證搭乘大眾交通工具，不但輕鬆又便捷，還能響應環保節能減碳。

關鍵字高雄一卡通跨年
提振觀光　部落道路改善計畫完成惡意棄置事業廢棄物　彰檢循線逮人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan