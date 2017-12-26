大石晨慈133球鎖高苑 讚台打者力量好

（中央社記者謝靜雯台中26日電）台日高中棒球菁英對抗賽日本大阪府明星隊今天與高苑工商交手，先發投手大石晨慈用133球完投9局，以4比1獲勝；大阪府隊總教練西谷浩一和大石晨慈對台灣球隊打擊力量印象深刻。

大阪府明星隊此次由日本春季甲子園冠軍隊伍大阪桐蔭為主體，另外加入2名選手組隊參加，大阪府明星隊昨天首戰輸給平鎮高中，今天與高苑工商交手，投打發揮，拿下此次比賽首勝。

西谷浩一為2013年U18世界盃青棒賽日本隊總教練，當時日本隊冠軍戰不敵美國隊，拿下亞軍；西谷浩一對台灣球隊不算陌生，兩場比賽打完，他表示沒有特別對台灣哪一名球員有印象，「但台灣打者的力量和速度都不錯」。