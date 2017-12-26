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iPhone SE印度亞馬遜大價降！8500台幣買

鉅亨網2017/12/26 18:25
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印度消費者今年耶誕節迎來意想不到的禮物，亞馬遜印度 (Amazon India) 上販售的蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) iPhone SE 一口氣降價 8000 盧比，最低價來到 1 萬 7999 盧比，相當於 8400 元新台幣，增加與 Moto G5 或小米 Mi A1 等手機的競爭力。

根據蘋果印度的官網， iPhone SE 定價 2 萬 6000 盧比。 iPhone SE 外觀設計如 iPhone 5S ，內部處理器與 iPhone 6S 相同，專門瞄準這些不喜歡使用大螢幕的消費者。事實上 iPhone SE 也是唯一製造與組裝皆於印度當地完成的 iPhone 。

價格砍低可說是相當驚喜，因為印度上週對手機追加 5% 進口稅，導致 iPhone 價格提升約 3.5% ，換句話說，除了唯一「印度製造」的 iPhone SE ，其餘 iPhone 機型在印度販售價格皆上漲。

不過，蘋果近來因為承認「刻意」減緩電池老化的舊 iPhone 處理器運作速度面臨不少批評，影響公司形象。蘋果堅稱，這麼做是為確保電池老化不會造成當機等問題，另一方面，更換蘋果手機電池的價格也不便宜。

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