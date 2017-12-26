成績亮眼 中市府表揚發明展得獎人

台中市政府統計指出，台中市在2016、2017年間於多項國際發明展中，共獲50項金牌、40項銀牌及16項銅牌，今年授獎人員高達96人，年紀最小的得主只有11歲，與母親共同發明保暖鞋墊。同時也有許多女性獲獎，發明的種類豐富，包括紅外線、化學低溫測試、環保氣密窗等相當多元。林依瑩肯定民眾在發明專利投注的努力，提升台中產業升級及強化產業競爭力。

由台中市一家咖啡公司發明的延長保鮮熱咖啡烘培技術與設備，今年不僅在上海國際發明展、美國匹茲堡國際發明展都拿下金牌獎，也在美國匹茲堡國際發明展中獲得波蘭評審特別獎。

咖啡業者林桂如表示，傳統的咖啡烘焙需達到一爆或二爆烘焙程度，最佳賞味期約4至5週，藉由烘焙技術的創新與發明以及專利烘焙機器，將茶葉或咖啡的豆體熟透，但表面無焦炭產生，賞味期能長達2年。

林桂如說，這項發明不僅能延長咖啡或茶葉的賞味、保鮮期，透過專利烘焙機器製作的咖啡體不焦炭；茶葉也能保鮮、保綠，口感回甘香醇，更可多次回沖；此外，經過烘焙的咖啡，1公斤咖啡豆會產生12公升的二氧化碳，但專利烘培機器可降低80%以上的排煙，且減低50%以上的能源消耗，相當友善地球環境。1061226