影／與「他」聊出火花　安那大秀性感舞蹈

繼去年2016快閃攝影棚首度在台登場獲得廣大好評後，今年YouTube快閃攝影棚二度巡迴台北，平時相當依賴YouTube尋找舞蹈靈感的安那，提出她想與近期最欣賞的一位台灣創作者AnDyWuMUSICLAND合作，希望能結合自身的音樂舞蹈細胞與AnDy的絕佳混音技巧及影像剪輯功力，創造出更令人驚豔的影音作品。

影片中安那首度穿上裙裝飆舞，還秀一小段小天后泰勒絲（Taylor Swift）的舞蹈，帶點小性感，有別於她以往「很殺」的舞步，她更問經紀人：「下一張專輯可不可以嘗試性感的舞？」而安那提出想與AnDy合作的想法後，如願在快閃攝影棚登台之際，攜手創造「Party Crasher（混音版）」，在初次見面時，原以為會很生疏，沒想到一聊到音樂、舞蹈及影像，2人就像是相識已久的朋友，一拍即合。