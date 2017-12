影／與「他」聊出火花　安那大秀性感舞蹈

▲安那在合作的影片中,還跳了一段泰勒絲的舞蹈。(圖/環球提供 , 2017.12.26)

也由於他們相談甚歡,AnDy在短短不到一天的時間就提出混音作品及影像提案,除了安那傳唱度最高的〈Party Crasher〉外,還巧妙的加入歌曲結合了西洋天王天后的熱門點播神曲,有火星人布魯諾(Bruno Mars)的〈Locked Out Of Heave〉、泰勒絲(Taylor Swift)的超紅歌曲〈Look What You Made〉、凱蒂佩芮(Katy Perry)的〈Dark Horse〉,以及大家耳熟能詳的張惠妹動感舞曲〈三天三夜〉等。安那也利用一整天的時間編排完整支舞蹈,舞蹈除了原本的「Party Crasher」編排之外,更適當的加入泰勒絲與凱蒂佩芮的舞蹈橋段。