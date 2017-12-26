那瑪夏部落特色道路改善完成通行　深度旅遊精彩不艱險

為促進當地經濟繁榮，高雄市政府那瑪夏區原始部落是高雄市獨有的原始後花園，又位於那瑪夏區的達卡努瓦三明火、達卡努瓦日本神社及瑪雅舊民權國小賞螢步道等觀光景點，因位處山區道路狹小，對外聯絡路面破損且蜿蜒崎嶇。市府為提振觀光、平衡城鄉建設即辦理聯絡道路改善工程，3月15日開工，並於日前開放通行，工程總經費約1千8百萬元。原本道路為土石路面，為提升路面品質，先行鋪設焊接鋼線網，再澆置混凝土，道路完成改善後，除能增加前往著名觀光景點聯絡道路的便利性，及提升部落地區道路通行安全外，更能帶動原住民手工藝品、農產品及螢火蟲步道等觀光產業，以吸引更多遊客前往深度旅遊。



▲施工前道路崎嶇路面。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.26）

工務局表示，那瑪夏區位於高雄市西北角落，屬玉山山脈之上，四面高山竣嶺，楠梓仙溪流貫其間，景色優美，而地處最北端的達卡努瓦部落好山好水，每年舉辦的賞螢季讓眾多賞螢遊客趨之若鶩，也因位居中高海拔地區得天獨厚的優勢，農產品豐富多樣化那瑪夏民生國小後方更有著名的日治時代「達卡努瓦里日本神社」遺址是著名的觀光景點，瑪雅部落舊平台賞螢步道，每年5月的水蜜桃為全國最早期農產品，汁多味美早已廣為人知，而來自於古老部落文化傳承的手工藝品，豐富旅人的視覺饗宴更讓人為之驚艷。



▲道路已完工通行。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.26）

為吸引遊客前往那瑪夏深度旅遊、帶動在地觀光產業、活絡農產品運輸等經濟命脈，都需仰賴便捷安全的交通路網，而山區部落產業道路在各山頭間相互交錯，是當地農產品對外輸出的重要路徑，近年來歷經多次颱風肆虐，部分道路已經呈現殘破坍塌、地基掏空狀態，對當地居民及觀光造成嚴重衝擊，為此，市府工務團隊在當地進行多項道路改善，藉由提升道路安全，連結相關部落特色資源，以吸引更多遊客深入體驗原鄉生活，蓬勃山區觀光資源的發展。

陳菊市長一直關心原住民族地區建設，為平衡城鄉建設，指示工務局陸續辦理相關原鄉工程，如那瑪夏區公所暨戶政事務所辦公廳舍新建工程，瑪星哈蘭人行景觀橋新建工程，那瑪夏國中人行暨通學步道改善工程，達卡努瓦玉打山聯絡道路改善工程，瑪雅里表湖及物通農路改善工程，南沙魯里登輝農路整修工程，民生至青山道路改善工程等，其中瑪星哈蘭人行景觀橋新建工程更勇奪第二十三屆中華建築金石獎及2015國家卓越建設獎公共建設類最佳規劃設計類優質獎，無疑為偏遠原鄉部落注入一股新文化與社區活力。藉由「原住民族部落特色道路改善計畫」讓特殊自然景觀及觀光價值之道路再次嶄露頭角，以帶動原住民族部落地區經濟命脈的永續發展。

新工處指出，在接獲原住民委員會委託辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」後，旋即辦理設計發包施工，由於原道路僅能容許汽車單線通過，路面甚為崎嶇，尤以三明火聯絡道路路況最差，工程長度約1,500公尺，高度由海拔620公尺一路攀升至835公尺，其次為瑪雅舊民權國小聯絡道路，施工長度約1,000公尺，高度為890公尺至1,010公尺之間，路寬僅約3.5公尺。又山區午後常有陣雨及須配合當地農產品產銷契作時程，為避免農產品採收運送困難，施工期間掌控時效運籌帷幄，終於在12月順利完成並開放通行。