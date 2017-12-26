獲頒身分證 高福南神父：早已是真正台灣人

（中央社記者王鴻國新北26日電）來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南神父把25年青春奉獻給台灣，傳遞「愛無國界」的溫暖，他歸化並於今天獲頒身分證後表示，自己除了黑皮膚之外，早就已經是真正的台灣人了。

高福南對貧窮與弱勢家庭兒童的關懷照顧，獲內政部96年度績優外籍宗教人士表揚，今年更以特殊功勳核准歸化成為國民。新北市政府副秘書長林祐賢今天頒給中華民國國民身分證，感謝他在台的無私奉獻。

林祐賢表示，58歲的高福南神父民國81年成為神父後，即奉教廷指派來到台灣傳教，能用流利的國、台語傳教，也常深入偏遠原住民部落，關心弱勢家庭、青少年就學問題，積極為家境貧困的孩子籌募就學經費，大家暱稱他為「巧克力神父」。