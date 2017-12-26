基本工資元旦起調升　摩斯、王品跟進　調幅超越軍公教

連鎖速食業者摩斯漢堡（安心食品）今（26）日表示，自2018年元旦開始，門市員工全面調薪至少3%，平均調幅約4.2%，已超越軍公教調薪水準，且明年初預計招募600名儲備幹部。王品也同樣最快明年元旦起針對兼職與全職同仁進行調薪，最高調幅約5至10%。至於麥當勞則表示，計時人員遵守勞基法，正職人員則每年依年資及工作表現調整薪資。

日本麥當勞之前才因為幫員工加薪，讓公司起死回生，而台灣基本工資也自明年元旦起調升，預估有205萬勞工受惠，連鎖速食業者摩斯漢堡宣布跟進調薪，表示台灣門市共258間，由於公司穩定成長，員工人數近5,400人，為激勵員工，決定自明年元旦起全省門市全面調整薪資結構，薪資調整從3%起跳，平均調幅約4.2%，兼職人員則由原本每小時133元調漲為140元。