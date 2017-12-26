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基本工資元旦起調升　摩斯、王品跟進　調幅超越軍公教

記者許家禎／台北報導2017/12/26 19:11
▲摩斯漢堡（安心食品）決定自2018年元旦開始，門市員工全面調薪至少3%，平均調幅約4.2%。（圖／NOWnews 資料照片）
▲摩斯漢堡（安心食品）決定自2018年元旦開始，門市員工全面調薪至少3%，平均調幅約4.2%。（圖／NOWnews 資料照片）

連鎖速食業者摩斯漢堡（安心食品）今（26）日表示，自2018年元旦開始，門市員工全面調薪至少3%，平均調幅約4.2%，已超越軍公教調薪水準，且明年初預計招募600名儲備幹部。王品也同樣最快明年元旦起針對兼職與全職同仁進行調薪，最高調幅約5至10%。至於麥當勞則表示，計時人員遵守勞基法，正職人員則每年依年資及工作表現調整薪資。

日本麥當勞之前才因為幫員工加薪，讓公司起死回生，而台灣基本工資也自明年元旦起調升，預估有205萬勞工受惠，連鎖速食業者摩斯漢堡宣布跟進調薪，表示台灣門市共258間，由於公司穩定成長，員工人數近5,400人，為激勵員工，決定自明年元旦起全省門市全面調整薪資結構，薪資調整從3%起跳，平均調幅約4.2%，兼職人員則由原本每小時133元調漲為140元。

而為配合公司內部展店計畫，除努力拓展海外市場，目標全台擴展至300家門市。決定與勞工局銀髮人才資源中心合作，並於大專院校招募新鮮人，預計明年初開始招募600名儲備幹部。

摩斯指出，公司也與學校進行建教合作，一旦獲選進入公司，透過完整培訓與考核，平均1年半到2年左右，可晉升至店經理職務，還有機會外派到海外拓展國際視野。在福利制度方面，今（2017）年7月對女性員工提供｢生育補助」，婦女每生產一胎，產後回到工作崗位，即每月補助3000元，為期長達1年。

而王品也為激勵同仁士氣、打造友善職場環境，同樣指出最快明年1月起，針對兼職與全職同仁進行階段性調薪，最高調幅約5%到10%，其中計時同仁時薪含出勤津貼為158元至165元，最高可達195元，且同樣與勞工局銀髮人才資源中心合作，歡迎有熱忱的二度就業人士就業。

至於台灣麥當勞則表示，公司一向重視及關懷員工，並遵守勞基法相關規定，調整計時人員薪資結構，而正職人員則每年進行工作績效考核，依年資及工作表現調整薪資。

 

關鍵字基本薪資摩斯王品調薪麥當勞
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