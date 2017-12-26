加強校外聯巡　北港警至北港農工反毒防詐宣導

北港警方為維護校園治安，營造優質學習環境，啟動各項保護青少年防制作為，除結合各級學校單位建立起聯繫窗口，針對學生及少年徧差行為實施勸導取締，同時也利用學校各項集會，派員到學生聚集場所宣導，俾以提前防處，維護少年身心健全發展。

北港警分局副分局長吳柏源‵，今(26)日親率預防犯罪宣導團深入北港農工校園進行法律及預防犯罪宣導，特別針對校園毒品氾濫之成因與因應對策，與在座學生對談，期能藉由縱向行政支援與橫向資源聯結，加強防範作為。



▲北港警分局到北港農工校園進行法律及預防犯罪宣導。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

副分局長吳柏源指出，為強化及維護校園安全工作，警方在持續加強與學校訓輔人員及教官聯繫，配合落實反毒宣導、清查及輔導戒治，並對校園治安死角加強盤以查及周邊巡邏，防杜幫派、毒品侵入校園，俾讓警方能正確並迅速掌握了解、介入處置，以避免校園安全出現問題。

副分局長吳柏源說，詐騙集團利用網路之隱匿性，對外招收未成年學生成為車手，俟受騙後，集團成員便積極蒐尋詐騙對象，或利用打工名義，誘使學生成為車手，數據更顯示詐騙犯罪已經年輕化，故警方用心深耕，除積極加強與各校聯繫，務救加強學生法律知識，為讓校園安全之防護增一道防線。



▲偵查隊副隊長鄧家福和北港農工教官贈送宣導品。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

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