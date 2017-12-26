彰化八卦山區遭惡意棄置事業廢棄物　警循線逮人又逮毒

▲彰化及南投之八卦山區域惡意非法傾倒棄置50桶廢漆渣與廢樹脂，彰化縣保局及芳苑警分局循線追查到偷倒車輛，還在車斗上查扣20桶事業廢棄物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.26）

法網恢恢疏而不漏！彰化縣八卦山區日前遭人丟棄50多桶廢漆渣、廢樹脂等事業廢棄物，偷倒車輛後因迴轉不慎，車輛陷入坡崁中受困，雖然自行出動吊車離開現場，但經彰化地檢署指揮彰化縣環境保護局及彰化縣警察局芳苑分局循線追查，後，逮到到駕駛鐘姓男子，並在其車內發現海洛因毒品。鐘男被警方當場逮捕，警方訊後將依廢棄物清理法與毒品罪嫌移送偵辦。

彰化縣環保局長江培根表示，日前在彰化芬園山區，發現又被人丟棄50多桶事業廢棄物，由彰化地檢署檢察官施教文指揮彰化縣警局芳苑警分局、環保局追查，逮捕到42歲駕駛鐘姓男子，由於在車內發現海洛因毒品。



▲彰化及南投之八卦山區域惡意非法傾倒棄置50桶廢漆渣與廢樹脂，彰化縣保局及芳苑警分局循線追查到偷倒車輛，還在車斗上查扣20桶事業廢棄物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.26）

江培根指出，近日有民眾通報，八卦山彰化與南投山區，遭人傾倒廢棄物，棄置地點彰化縣縣芬園鄉、彰化市八卦山區、河岸等人煙罕至處，造成嚴重污染，經環保局及警察局調閱相關路口監視器，鎖定相關可疑車輛，但該車輛刻意挑選深夜時段於八卦山區流竄，查緝困難。

江培根說，23日芬園鄉山區山坡又發現遭傾倒丟棄50餘桶廢漆渣、廢樹脂等事業廢棄物，該車輛在傾倒廢棄物時因迴轉不慎，陷入坡崁中受困，後自行找拖吊車脫困逃離現場。

江培根強調，傾倒在芬園山區的事業廢棄物，依法將交由行為人來處理，將會檢視桶子有無破裂滲漏之虞，再視情況判斷是否要找暫存地點來移置；至於被偷倒的事業廢棄物是否含有毒成分，將進一步抽樣化驗才能得知。



▲彰化及南投之八卦山區域惡意非法傾倒棄置50桶廢漆渣與廢樹脂，彰化縣保局及芳苑警分局循線追查到偷倒車輛，還在車斗上查扣20桶事業廢棄物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.12.26）

鐘姓駕駛偵訊時透露是跑單幫的車主，每跑一趟車可以賺2萬8,000元，至於毒品來源仍在追查中。

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