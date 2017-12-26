畢生奉獻台灣　六外籍神職人員獲中華民國身分證

呂若瑟神父為了照顧智能障礙的孩子，30年前挨家挨戶，將每一位智能障礙的孩子接回中心教養，創辦澎湖的「惠民啟智中心」與宜蘭的「聖嘉民啟智中心」，秉持天主博愛精神，致力啟智教育，陪伴智能障礙的孩子和家長。其中在「聖嘉民啟智中心」，受呂若瑟神父照顧過的孩子達上千人。

天主教靈醫會的神職人員，在資源匱乏的年代來到宜蘭設立羅東聖母醫院，後來這些神父、修士、修女更設置機構與學校，他們一生都奉獻給這塊土地。當中呂若瑟神父、李智神父、呂道南神父、謝樂廷神父、傅立吉神父以及卡通靈修士等六人，因具有特殊貢獻，獲頒中華民國身分證。今（26）日宜蘭縣代理縣長陳金德特地前往聖母醫院頒發身分證給畢生奉獻宜蘭的神父、修士，表達宜蘭人對他們的感謝與敬意。

李智神父初到台灣在澎湖服務，當時澎湖痲瘋病盛行，病人受到社會的歧視與排擠，李智神父便挨家挨戶將藥物送給痲瘋病人。幾年後，神父調回宜蘭丸山療養院照顧肺結核病人，當時台灣沒有「全民健保」，醫療費用龐大，他便去募款，幫病人處理最擔心的「醫療費用」。

呂道南神父是羅東聖母醫院創院以來任期最久的院長，曾擔任院長長達24年。台灣早期缺乏小兒科醫師，在40歲那年，回到義大利巴杜大學醫學院進修，取得小兒科專科醫師資格後，再回到台灣行醫救人。他先後成立了「早產兒基金」、「腎友基金會」和「一般貧困基金」，幫助這些最需要幫助的「早產兒」、「洗腎患者」和「貧病民眾」。

謝樂廷神父以照顧肢體障礙者為終身職志，早期還沒有雪隧時，一天來回台北奔波北宜公路兩三趟，載送小兒麻痺患者到台北榮總醫院裝置義肢、輔具，陪著身障者一起做復健，是家常便飯，謝樂廷神父已經服務了1,300多位身障者。

傅立吉神父來台初期在丸山療養院照護結核病患，後轉任澎湖惠民醫院副院長，獲頒澎湖縣「榮譽縣民」。1992年傅神父再回宜蘭，擔任羅東聖母醫院副院長，關懷原住民、貧病弱勢族群，積極的投入臨終關懷，開辦安寧病房，提供末期病患身、心、靈的照顧。

卡通靈修士處事態度嚴謹，對護理人員要求嚴格，對待病患卻如家人，無微不至，今年78歲的卡通靈修士目前仍在醫院擔任內科病房護理主管。卡修士是流浪者的送行者，聖母醫院常有路倒、臥床遊民被送來，但卡修士對於所有病患一視同仁，為他們洗澡、換藥、餵食、導尿。如果遊民不幸在醫院往生，卡修士也為往生者祈禱，陪伴送至太平間，常令家屬及社政人員感動。

