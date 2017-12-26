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無人機攝影競賽拍苗栗 首獎15萬元

中央社2017/12/26 18:43
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣政府率先全國制訂縣內遙控無人機飛航管理辦法，並將舉辦全國首場無人機攝影競賽，鼓勵無人機「飛手」透過空拍呈現苗栗在地風情，首獎獎金達新台幣15萬元。

苗栗縣政府勞工及青年發展處規劃「心旅行 新體驗『從空中看苗栗』無人機攝影競賽」，今天在縣府廣場舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌頒發縣府培訓各單位32名飛手證書，並嘗試遙控無人機升空，歡迎民眾踴躍參與競賽，拍出苗栗之美，帶動無人機相關產業發展。

徐耀昌指出，苗栗是台灣西部地區禁航區最少的縣市，無人機應用揮灑空間很大，日前率先全國通過「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法」，在飛手教育培訓、空拍攝影、巡檢與災防等施政業務方面也陸續推出創新作為，期盼發揮新興科技，為苗栗創造新的創業、就業型態，帶動產業發展。

啟動儀式中發生插曲，無人機升空拍攝，結合大型地貼及轉播，不料，為增添視覺效果噴射出的彩帶，當場「擊落」2台空拍機，場面一度尷尬，所幸事後檢視墜落的空拍機機身稍有受損，但仍能維持運作。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，以往類似競賽多為平面照片，此次首創徵集以無人機拍攝動態影片，長度約3至5分鐘，影片須為未經公開及得獎的原創作品，拍攝地點以苗栗縣境內為限，徵件時間自27日起至107年3月9日下午6時截止，第一名獎金15萬元，第二名8萬元，第三名5萬元，優選2名各1萬元。

勞青處指出，競賽拍攝主題不拘，舉凡苗栗人文風情、地理景觀、生態環境、建築建設、產業發展或慶典活動皆可，競賽資訊可上勞青處網站查詢。大湖鄉長胡娘妹特別推薦在地文史、自然生態豐富，她說，現在開始到明年3月是大湖最美、繽紛的時節「田間有草莓、山腰有橘子、山頂有楓葉」，歡迎飛手到大湖取景。1061226

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