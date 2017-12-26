彰化跨年何處去？邱建富邀您與陳零九一同揮別最後的夕陽

八卦山大佛腳下九龍池觀景平台，是欣賞卦山夕照最佳好望角！近距離欣賞彰化市天際線，櫛次鱗比的高樓在眼前開展，一路向西邊延伸，天氣好時還能看到西濱海岸風車地景，尤其夕陽西下映照彩霞餘暉的景致，更令人留連忘返。彰化市長邱建富26日宣布，市公所將於31日在彰化八卦山大佛廣場舉辦「再見2017卦山夕照」活動，與現場民眾一齊揮別今年最後一道夕陽，也為迎接2018年跨年暖身。



▲彰化市公所將於31日在彰化八卦山大佛廣場舉辦「再見2017卦山夕照」活動，市長邱建富邀請民眾一齊揮別今年最後一道夕陽。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

邱建富表示，活動當天將邀請創作才子陳零九、邱振哲及清新女聲林舒嬅等藝人演出以及當紅的「動漫舞團 How Are You」Cosplay夕照外拍與2017最後一道夕照合影，同時現場也將展示一系列的夕照攝影作品及提供預約英文導覽，精彩可期。



▲彰化市公所將於31日在彰化八卦山大佛廣場舉辦「再見2017卦山夕照」活動，市長邱建富邀請民眾一齊揮別今年最後一道夕陽。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

卦山夕照活動將於當天下午3點30分開始，一直到夕陽西下傍晚時分，邱建富竭誠歡迎大家，相約來八卦山漫步天空步道、聽音樂、看表演及共賞今年最後一抹夕陽，與情侶、家人及朋友們一齊珍藏卦山夕照的美景與回憶。



▲彰化市公所將於31日在彰化八卦山大佛廣場舉辦「再見2017卦山夕照」活動，市長邱建富邀請民眾一齊揮別今年最後一道夕陽。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

邱建富另提醒，在欣賞完夕照美景後，不要忘了彰化市「狗年」跨年晚會也將於31日晚上6點30分起，在永安街永安夜市熱鬧登場，安排的精彩節目不斷，包括由社區、學校、舞團與樂團等輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等，同時有多名藝人獻唱及煙火秀，另有機車、電動自行車、50吋液晶電視等豐富大獎的摸彩，歡迎大家一起來High翻跨年夜，期待新的一年「狗年兆豐旺旺來」！（※相關活動訊息可搜尋臉書-彰化市公所城市暨觀光發展課）