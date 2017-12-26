華碩小金雞杰力明年1月下旬掛牌 明年營收看增2成

華碩 (2357-TW) 旗下 IC 設計廠杰力 (5299-TW) 將在明年 1 月下旬掛牌上市，杰力總經理吳嘉連指出，杰力在商用筆電市占率將持續增加，尤其商用機種大量導入 USB PD，光電源晶片用量就是倍增，同時明年消費性機種也會採用 USB PD，有助杰力營運，法人估杰力今年營收有機會上看 10 億元，明年將朝 12 億元邁進，毛利率估可守住 30% 水準。

他強調，杰力今年前 3 季營收達 7.17 億元，其中第 3 季就較第 2 季增加了 1 億元，主要成長來源就是商用筆電產品，其中主要是 USB PD 充電及與電源供應器充電晶片出貨帶動，而原本商用筆電這些電源晶片多採用外商產品，但隨著外商逐步退出此領域，將重點放在車用電源晶片上，商用筆電的市場規模仍在，因此給了台廠很多機會。

法人預估，杰力今年營收將達 10 億元，較去年 6.12 億元大幅成長，明年主要動能仍來自商用筆電帶動，光 USB PD 使用的電源晶片，每台電腦採用的晶片數量就是倍增，原本一台筆電 USB 插槽就要使用 4 顆電源晶片，導入 USB PD 後，電源晶片用量就倍增達 8 顆，將是杰力明年成長主力。

另外，杰力明年成長性集中在市佔率提升，目前在商用筆電約 2%，未來成長空間仍很大，且杰力目前主力供應廣達、仁寶與和碩三大代工廠，今年開始打入緯創，同時也布局陸系品牌商用筆電，已有產品測試中，同樣有助杰力營運表現。

另外在白色家電產品，例如無人機、掃地機器人與電子菸等新興產品，吳嘉連強調，也會平衡成長，但主要的動能仍以商用筆電為主。

杰力成立於 2008 年，資本額 3.12 億元，公司持股 10% 以上為美國上市公司英屬開曼群島凹凸科技，持股 11.15%，華碩集團則持股 20.64%，其中包含華碩、華敏與華誠，杰力 2015-2017 年前 3 季每股純益分別為 0.04 元、1.03 元與 2.71 元。