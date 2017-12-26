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書市不景氣 陸書店多角經營嘗試眾籌

中央社2017/12/26 18:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北26日電）不少實體書店在網路時代倒閉，中國大陸有書店拓展經營新思維，在網上發起眾籌最大單體書店的互動活動，至正式開業，參與者超過2000人，籌到資金人民幣80多萬元（約新台幣360萬元）。

澎湃新聞綜合江蘇省無錫媒體報導，這家眾籌書店「字裡行間」從12月2日開始，線上發起眾籌無錫最大單體書店，共拿出30%的股權委託眾籌，目標是籌集150萬元。

報導說，這次無錫最大書店的眾籌分7種面額，從0.99到9999，認籌0.99元的人最多，所能享受到的福利是書店價值30元的茶飲或咖啡任選1杯；9999元以下的認籌額度則能在日後享受購書、購物優惠。

這是字裡行間在無錫開設的第5家店，同時也是無錫最大的實體書店，建築面積2500平方公尺（約756坪），位於海岸城四樓原海岸城藝術中心所在位置。店裡有5萬多冊圖書，並額外規劃繪本區、主播錄音棚、共用教室等。

網友「天天天天書店」投了9999元給書店，他說，一想到今後就能在家門口看書買書，而且還有0.1%的書店股份，他覺得很興奮；當地民眾趙昆認籌5萬元，他也說，「我覺得眾籌的模式很好，參與後，對書店有種特別的親近感。」

字裡行間經營者表示，光靠賣書，毛利其實很低，但咖啡、餐飲等配套經營利潤至少翻倍，而人們在看書的同時也確實有消費需要。一些書房人氣雖不旺，憑藉著出租場地、辦活動，書店也能經營下去。1061226

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