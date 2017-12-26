書市不景氣 陸書店多角經營嘗試眾籌

（中央社台北26日電）不少實體書店在網路時代倒閉，中國大陸有書店拓展經營新思維，在網上發起眾籌最大單體書店的互動活動，至正式開業，參與者超過2000人，籌到資金人民幣80多萬元（約新台幣360萬元）。

澎湃新聞綜合江蘇省無錫媒體報導，這家眾籌書店「字裡行間」從12月2日開始，線上發起眾籌無錫最大單體書店，共拿出30%的股權委託眾籌，目標是籌集150萬元。

報導說，這次無錫最大書店的眾籌分7種面額，從0.99到9999，認籌0.99元的人最多，所能享受到的福利是書店價值30元的茶飲或咖啡任選1杯；9999元以下的認籌額度則能在日後享受購書、購物優惠。