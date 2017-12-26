刺青不再背負汙名 上海紋身店激增

（中央社上海26日綜合外電報導）刺青在中國曾經是罪犯或性工作者的印記，因此遭到污名化好幾個世紀，但隨著名人文化的影響力日增，這樣的負面印象正在逐漸改變。
法新社報導，這股趨勢在中國國際化程度最高的上海巿最為明顯，中國的國營媒體最近甚至還稱上海是「中國的刺青聖地」。
女性身上有紋身，長久以來在民風保守的中國不被接受，但紋身工作室卻在擁有2400萬人口的上海如雨後春筍般冒出來。
卓丹婷被普遍認為是中國數一數二優秀的紋身師，她親眼目睹紋身業爆炸性成長的過程。
35歲的卓丹婷身體有7成都是刺青，她已在上海經營自己的工作室11年了。
卓丹婷在工作室上海紋藝復興紋身受訪時說，受到名人和運動明星影響，刺青人數之多前所未見，其中大多數是年輕人。
身上有好幾個穿孔、染綠髮的卓丹婷說：「一開始當然他們會用奇怪的眼神看著妳，他們嚇壞了。」
她也說：「但現在有很多人刺青了，越來越流行。街上到處都可以看到，所以他們也就見怪不怪了。」
來自中國北方城市哈爾濱的卓丹婷16歲刺第一個刺青。她也幫父母親紋身。
她說：「情況改變很多。以前沒有太多人會去刺青，他們認為有刺青的人一定都坐過牢，不然就是壞人。」
「現在刺青代表了酷炫，讓你與眾不同。」（譯者：中央社陳昱婷）1061226