刺青不再背負汙名 上海紋身店激增

（中央社上海26日綜合外電報導）刺青在中國曾經是罪犯或性工作者的印記，因此遭到污名化好幾個世紀，但隨著名人文化的影響力日增，這樣的負面印象正在逐漸改變。

法新社報導，這股趨勢在中國國際化程度最高的上海巿最為明顯，中國的國營媒體最近甚至還稱上海是「中國的刺青聖地」。

女性身上有紋身，長久以來在民風保守的中國不被接受，但紋身工作室卻在擁有2400萬人口的上海如雨後春筍般冒出來。

卓丹婷被普遍認為是中國數一數二優秀的紋身師，她親眼目睹紋身業爆炸性成長的過程。

35歲的卓丹婷身體有7成都是刺青，她已在上海經營自己的工作室11年了。