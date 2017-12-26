日面對東北亞複雜局勢 打造航艦說引關注

日本防衛大臣小野寺五典今天出面澄清說，目前沒有進行具體研究，但從各種角度來研究防衛能力整備為應有的狀態，確實有其必要。這看似出面澄清，但他卻似乎又留下伏筆。

日本讀賣新聞報導，日本政府正研究，把海上自衛隊最大噸位的出雲號護衛艦改造為可供戰鬥機起降的航空母艦，定位為離島防禦、以及供美軍戰機油料補給為主要用途。

（中央社記者黃名璽東京26日專電）日媒報導日本計劃研究將出雲號護衛艦改造為航空母艦。面對中國軍力快速崛起、北韓的極端不確定性，日本不斷在現有框架下找尋提升防衛能力的可能性，但必將引發多方關注。

出雲號是一艘擁有寬廣飛行甲板，艦體類似航空母艦的直升機護衛艦，全長248公尺，滿載排水量約2萬6000噸，可搭載14架直升機；一旦改造為航空母艦，預計可搭載約10架F-35B匿蹤戰機。

日本二次大戰戰敗後的和平憲法禁止擁有軍隊，日本自衛隊以「專守防衛」作為基本軍事戰略，即使在防衛上有必要，也不能先採取攻擊。

面對日益緊張，且高度不確定性的北韓情勢，以及對中國快速發展軍事能力，日本心存警戒，不斷在現有框架下找尋提升防衛能力的可能。

小野寺五典8日宣布，將導入新型戰機可搭載的長程巡弋飛彈，以因應日益嚴峻的安全環境，並強調，這不是以攻擊敵人基地為目的，也沒有違反以「專守防衛」政策。

現在再傳出日本計劃擁有航空母艦，也就一定會被關切的各方連想為具有遠程攻擊能力，質疑與日本在二戰結束後揭櫫的「專守防衛」政策相違。

現階段觀察的重點在於，日本政府將把相關論點整理進2018年底要制訂的新的防衛大綱內；同時，在2019年度開始的中期防衛力整備計畫中，提出具體要取得的武器裝備。

雖然目前日本政府強調沒有具體研究將出雲號改造成航空母艦，但如何拿捏「專守防衛」的界線，確實已引發各界關注。

例如，把可進行長程攻擊的飛彈，定位在防衛目的，在日本國內都還有爭議，更何況如果日本自衛隊想擁有航空母艦，中國大陸軍事分析人員就形容這是「暗渡陳倉」，目標針對中國而來。

路透社分析指出，日本研究將出雲號改造成航空母艦，主要是預防一旦發生緊急事態，日本國內的機場跑道被長程飛彈等破壞，面對戰機無法起降的情況，以及想要強化監視與防衛中國在日本西南諸島日趨頻繁的活動。

出雲號其實本來就是以搭載F-35B作為前提所設計，連結機庫與甲板的升降機可供F-35B使用。

由於自衛隊近期頻繁與美國航空母艦進行共同訓練，最主要目的除了提高對北韓的嚇阻力外，防衛省相關人士說，「觀察美軍如何利用航空母艦等戰術，這是親眼目睹的最佳機會」，顯現自衛隊積極想擁有航空母艦的態度。

日本對軍事力急速強化的中國抱有強烈警戒感，特別是如果遭到長程飛彈攻擊，在開戰之時日本可能就沒有跑道可用，因此一直思考能在海上確保戰機能夠有可移動的起降點。對在東海海域及空域強化活動的中國，日本希望能保有制空與制海權。1061226