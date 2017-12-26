中華職棒／富邦重訓營開跑　參考大聯盟課程

體能教練江奕昌特地為參與重訓營的球員開出訓練菜單，上午為體能與傳接球訓練的戶外課程，下午則為重量與緩和訓練的室內課程。主導此次課程規劃的江教練表示，「營隊的內容參考美國職棒小熊隊的重訓營課程，包含高強度的體能與重量訓練，功能性動作檢測、核心及各關節活動度訓練、基本傳接球等。此外，也延續了秋訓安排的營養及心理課程，以建立選手正確的飲食觀念及心理強度。」

富邦悍將重量訓練營自今(26)日起在北部啟動，陣中22位年輕潛力好手即日起投入訓練，教練團期盼藉此建立年輕選手正確的重訓觀念、強化身體素質，期間更精心安排營養及心理課程，提升球員生理、心理素質，以迎接新球季到來。

秋訓時頗受選手好評的營養課程，在重訓營將持續執行，營養師將指導選手如何讓養分吸收效果最好，短期訓練後如何正確補充蛋白質；長期則是讓選手了解該善用哪些營養成份，以達到調整腸胃健康的目標。另外，選手若感到特別疲勞或出現延遲性肌肉痠痛的症狀，營養師都會在重訓營期間為選手做詳盡解說。

心理講師黃厚源指出此次課程重點，在幫助選手建立起一連串有意義的例行性習慣動作，讓選手專注在有效思考和作為上，是抗壓的法寶之一。要讓參訓的悍將們建立或強化自己的例行性動作，屆時在場上就能具備更好的心理素質，發揮最強實力。

富邦悍將重訓營分兩階段進行，12/26(二)至1/6(六)在北部以宿舍及真理大學為據點，1/9(二)至1/13(六)則移師高雄以迎接春訓到來。2018年悍將隊春訓預定於1/15(一)在燕巢球場開訓，全力為新球季備戰。