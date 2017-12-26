衝行動支付　 13家銀行明年公務機關刷卡免手續費

為加速普及信用卡行動支付，創造民眾有感的行動支付生態圈，金管會 26 日宣布，8家公股銀行及前5大民營發卡銀行信用卡持卡人，明（2018）年1月1日至 12 月 31 日在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳納公關機關費用、公立醫療機構醫療服務費及掛號費，不收手續費。

目前民眾在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡付費時，可能會被銀行收取1筆 10 元至 20 元不等的手續費。不過，金管會表示，為加速行動支付的普及，在公務機關及公立醫療院所尚未編列預算前，公股銀行及有效卡前5大銀行，其持卡人明年在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳費將不收取手續費。