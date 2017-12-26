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衝行動支付　 13家銀行明年公務機關刷卡免手續費

記者顏真真／台北報導2017/12/26 21:08
▲金管會宣布，8家公股銀行及前5大民營發卡銀行信用卡持卡人，明年在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳納公關機關費用、公立醫療機構醫療服務費及掛牌費，不收手續費。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會宣布，8家公股銀行及前5大民營發卡銀行信用卡持卡人，明年在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳納公關機關費用、公立醫療機構醫療服務費及掛牌費，不收手續費。（圖／NOWnews資料照）

為加速普及信用卡行動支付，創造民眾有感的行動支付生態圈，金管會 26 日宣布，8家公股銀行及前5大民營發卡銀行信用卡持卡人，明（2018）年1月1日至 12 月 31 日在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳納公關機關費用、公立醫療機構醫療服務費及掛號費，不收手續費。

目前民眾在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡付費時，可能會被銀行收取1筆 10 元至 20 元不等的手續費。不過，金管會表示，為加速行動支付的普及，在公務機關及公立醫療院所尚未編列預算前，公股銀行及有效卡前5大銀行，其持卡人明年在「公務機關信用卡繳費平台」刷卡繳費將不收取手續費。

至於公股銀行包括台灣銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、合庫銀行、兆豐銀行及台灣企銀等8家，而根據金管會統計，截至今年 10 月底，信用卡有效卡前5大銀行為國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行及花旗銀行。

此外，截至今年 10 月底，國內 36 家信用卡發卡機構信用卡有效卡數為 2777.1 萬張，其中8大公股行庫加上5大民營銀行有效卡數就達 1961.7 萬張，涵蓋率逾7成。

不過，金管會也提醒，這 13 家銀行的持卡人到公立醫療院所刷卡繳交醫療費用的免手續費優惠，並不包含醫美整型、產後護理或健康檢查等費用。

此外，金管會也宣布，明年1月1日起放寬電子支付機構使用者登入電子支付平台後，可直接進行支付，並新增「間接驗證」生物特徵的安全設計方式。
 

關鍵字信用卡行動支付銀行金管會民營銀行公股銀行刷卡
柯P力爭　金管會准發數位悠遊卡

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