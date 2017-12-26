毛澤東冥誕支持者朝拜 官媒發文相挺

（中央社台北26日電）今天是中共已故領導人毛澤東124歲冥誕，毛的老家湖南韶山今天湧入大批支持者前往致意，甚至有人跪拜痛哭；官媒則由環球時報出面發表評論，肯定毛澤東是「時間越久越被懷念的偉人」。

綜合媒體報導，位在湖南省韶山市的毛澤東出生地故居一帶，今天凌晨起便有大批來自中國各地的毛澤東支持者聚集，特別是在韶山的「毛澤東廣場」上，天亮後更有上萬人聚集。

根據網路照片，廣場上有些人在擺滿鮮花的毛澤東銅像前跪拜磕頭，甚至有人痛哭流淚。還有一些人則是高舉及揮舞著寫上各種崇拜字眼的橫幅及紅旗，一齊在廣場上高唱「東方紅」等紅歌；也有人舞龍慶祝，或是穿上文革時代的服裝高喊口號。