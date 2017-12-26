毛澤東冥誕支持者朝拜 官媒發文相挺

（中央社台北26日電）今天是中共已故領導人毛澤東124歲冥誕，毛的老家湖南韶山今天湧入大批支持者前往致意，甚至有人跪拜痛哭；官媒則由環球時報出面發表評論，肯定毛澤東是「時間越久越被懷念的偉人」。
綜合媒體報導，位在湖南省韶山市的毛澤東出生地故居一帶，今天凌晨起便有大批來自中國各地的毛澤東支持者聚集，特別是在韶山的「毛澤東廣場」上，天亮後更有上萬人聚集。
根據網路照片，廣場上有些人在擺滿鮮花的毛澤東銅像前跪拜磕頭，甚至有人痛哭流淚。還有一些人則是高舉及揮舞著寫上各種崇拜字眼的橫幅及紅旗，一齊在廣場上高唱「東方紅」等紅歌；也有人舞龍慶祝，或是穿上文革時代的服裝高喊口號。
據描述，由於人數眾多，當地公安單位出動大批武警、特警在現場戒備，並拉出封鎖線分隔人群，且禁止民眾帶著爆竹、冥紙、香燭進入。因此，這些民眾是在警方分批放行的情況下，才能走到毛澤東銅像前。
至於陸媒，今天則由中共外圍官媒環球時報以「毛澤東，時間越久越被懷念的偉人」為題發表評論說，毛澤東「領導中國革命和為共和國打下根基的傳奇，時間離得越久越贏得中國人民的尊敬」、「領導中共扭轉了中華民族的命運」、「功業是有大歷史意義的」。
評論還表態「反對詆毀毛澤東」，並指有人把毛時代「某些歷史細節直接剪裁下來，粗暴地制造部分現代人的圍觀場景，以顯示當年的荒誕，『這種做法應當受到譴責』」。而對毛評價的穩定「有助於鞏固中國社會的團結，擠壓各種極端評價對社會進行擾亂的空間」。
但評論也提到，毛澤東晚年的「一些失誤」，「給當時的一些人造成了痛苦」，也作為「黨和國家的教訓」得到總結，成為中國「保持政治清醒的一份記憶」。1061226