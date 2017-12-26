浣熊攻擊費城女嬰 網站募款幫找新家

紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，在群眾募資網站眾籌（GoFundMe）上為幫助朱尼（Journi Black）一家而設立的網頁，短短兩天內就籌得將近1萬5000美元，遠高於原先設定的目標2000美元。迄今已有近500人為這項幫朱尼一家尋找租房的活動出力。

（中央社費城25日綜合外電報導）美國費城4個月大女嬰朱尼日前被潛入家裡的浣熊攻擊而嚴重受傷。一個群眾募資網站在短短兩天內募得將近1萬5000美元（約新台幣44萬8845元）善款，一家人終能尋找更安全的家。

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導，朱尼的母親艾希禮（Ashley Rodgers）說，在朱尼20日被浣熊攻擊後，她從沒想過會獲得各界這麼盛情的好意。

艾希禮最近才和朱尼及6歲大的兒子喬登（Jordan）搬進遭浣熊潛入的住所。當警衛的艾希禮說，月租375美元的公寓是她負擔得起的唯一住所。

艾希禮說，當時朱尼本已上床睡著，晚間8時30分左右她突然聽到朱尼大哭，趕過去時，看見一隻浣熊正跑下階梯。

艾希禮對哥倫比亞廣播公司費城台（CBS Philly）說：「當我終於趕到朱尼身邊時，她躺在地板上，代表浣熊把她從床上拉下、在房間裡拖行。朱尼流血大哭，整張臉都漲紅了。」（譯者：中央社鍾佑貞）1061226