露營區占用國有林地 業者遭訴

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）王姓業者在南投縣魚池鄉經營露營區，部分占用國有林區土地，南投地檢署偵查終結，將王姓業者依違反水土保持法提起公訴。

王姓男子在魚池鄉經營「小魚悠遊休閒營地」，因營地占用國有地，被林務局南投林區管理處發現，經踏勘、丈量等調查，南投地檢署日前偵查終結，將王姓業者依違反水土保持法提起公訴，在國有地興建的房屋、水池、舖設水泥地依水土保持法向法院聲請宣告沒收。

南投地方法院檢察署今天發布新聞稿表示，遭占用的國有林班地由行政院農業委員會林務局南投林區管理處管理，若要墾殖應經主管機關同意，但業者民國104年間起占用這塊位在魚池鄉魚池尖段的國有林班地，興建房屋、水池、舖設水泥地，面積353.1平方公尺。