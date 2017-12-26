廣編／花東漫遊新玩法！泡百年好湯、吃泥火山豆腐

歲末假期將至，想好要如何與家人朋友度過呢?若不想到人擠人的觀光熱門景點，又不想窩在家的話，非常推薦至花蓮羅山社區一遊。

富里鄉所處花蓮縣與台東縣的交界，為民眾們平時遊歷花東時必行經之地。尤其每到金針花季，六十石山總是旅客絡繹不絕。但富里鄉境內其實仍有許多地方值得一去、體驗真正花東慢活的好地方。其中，羅山社區因有著稻浪翻飛的壯闊景觀以及擁有鄉內最豐富的生態自然景觀，被稱作為全台再加上鮮少人為破壞的景觀最美麗的鄉村之一，也是尋訪花東旅遊秘境的推薦景點之一。

來到羅山社區，除了大魚池、羅山瀑布為村內有名景點外，不容錯過的是體驗泥火山豆腐DIY以及品嚐泥火山豆腐。泥火山是當地特有景觀，其噴出的泥漿因帶有鹹味，所以當地居民取自其泥火山水源作為鹽滷，與採用自家無毒農法有機栽種的黃豆沉澱融合製成。其豆香濃郁，口感紮實溫潤，與一般市售豆腐不同，直接搭配醬油品味堪稱一絕。另外，除了泥火山豆腐體驗，羅山社區還有許多值得好玩的旅遊體驗。月荷塘鄉村廚房老闆、前羅山社區發展協會理事長冷孟臻即提及：「羅山村非常適合在此待上兩天一夜，而且玩法多元。像是生態教育之旅，跟著生態達人探索村內多樣的自然植物物種；或是體驗各種好玩的農事活動，都是很不錯的玩法選擇。」當然，也不要忘記到鄰近的安通溫泉泡湯享受一番。