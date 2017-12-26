莿桐鄉幸福專車復駛　呼籲鄉民踴躍搭乘

為提供改善偏遠地區通行便利，協助居民外出就醫、購物、照護等需求，雲林縣莿桐鄉幸福專車經檢討並修正路線後，今(26)日上午於蒜鄉麻園社區關懷據點舉行復駛記者會，由莿桐鄉長廖秋蓉致詞揭開序幕，縣府秘書長黃玉霜、社會處長徐忠徹、麻園村長、代表及村內長者共同參與，現場並由與會貴賓引領長者一起試乘幸福專車。

黃玉霜秘書長肯定莿桐鄉長及代表會提供地方福利服務的用心並表示，幸福專車補足縣內大眾運輸工具不足、體恤許多偏鄉長者因子女外出就業常面臨無人接送致外出困難的困境。因此與縣內有意願辦理之鄉鎮市公所合作，主要行駛路線為各鄉鎮市之偏鄉連結至市區市集、交通轉運站、醫院等較熱鬧之地區，地區長者能有便利交通服務，對於長者的身心健康及子女穩定工作都有一定的幫助。

黃玉霜說，幸福專車自開辦迄今，每年載送辦理鄉鎮市偏鄉地區鄉親十多萬人次，許多長輩自從有了幸福專車的協助，不論是外出就醫、回診、購物、訪友、社區交流的次數都變多了，雖然幸福專車不像公車有密集的班次載送民眾，但對於許多從不曾有公車抵達的偏鄉地區民眾來說，確實是一大幫助。

廖鄉長說，莿桐鄉幸福專車今年雖因故停辦，但偏鄉地區長輩對於交通需求的心聲，經與代表會共同檢討並修正路線後，將於107年再度提供幸福專車服務。再次感謝縣府、代表會的支持，呼籲鄉民能踴躍搭乘，提升幸福專車的服務績效。



雲林縣107年度除原有的7鄉鎮市(古坑鄉、斗六市、林內鄉、大埤鄉、虎尾鎮、元長鄉及北港鎮)外，另將新增莿桐鄉及斗南鎮兩鄉鎮，共計有9鄉鎮市一起加入提供幸福專車服務的行列，歡迎民眾多加利用踴躍搭乘。



▲現場並由與會貴賓引領長者一起試乘幸福專車。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）