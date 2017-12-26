〈華豐董事風波〉董座與副總鬧財務糾紛 高層爭訟風波

市場人士表示，事件起源為蘇明芬向郭枝芬借錢，但未能歸還，郭枝芬因而告上法院，使雙方的財務糾紛進入法院訴訟階段，而臺灣銀行為免受波及，決定暫停動用 16.5 億元聯合授信案額度，直到事件釐清為止。至截稿為止仍未取得華豐說法。

華豐橡膠 (2109-TW) 今 (26) 日公告，董事長蘇明芬受副總經理郭枝芬提出的本票裁定與聲請本票強制執行，而該訴訟也導致其與臺灣銀行的 16.5 億元聯合授信案額度遭停用，市場人士指出，事件緣由疑為蘇明芬向郭枝芬借錢而未歸還，郭枝芬因此狀告法院，也讓高層間的爭訟風波浮上檯面。

事實上，從華豐上周五 (22 日) 發出公告，就可嗅出爭議的一些端倪。華豐上周五宣布，原由總經理黃勇義與郭枝芬擔任的董事席次，改由健信科技 (4502-TW) 顧問丘世健與董事吳品儀擔任，其為健信科技以東華企業的名義，所改派的法人董事。

市場人士解讀，改派法人董事應為個人訴訟案之需要，而非遭解除。

據了解，黃勇義與郭枝芬兩人為夫妻，東華企業為黃勇義所成立、郭枝芬為公司負責人，先前參與華豐私募案後，兩夫妻於 2013 年進入華豐董事會，取得華豐 2 席法人董事，並各擔任總經理與副總一職。從今年的登記持股數來看，身為東華企業代表人的 2 人，持股比達 3.6%，為大股東之一。

對此，華豐表示，黃勇義與郭枝芬本周起已非法人董事，但目前仍是華豐內部高階專業經理人，而今日召開的董事會是否會以臨時提案方式，討論高階經理人異動案，也格外受到外界關注。

此外，在上周改派法人董事後，華豐今日便公告，蘇明芬受郭枝芬提出本票裁定，與聲請本票強制執行，並經行政執行處函文給公司，針對該裁定事件，蘇明芬已提出債權不存在訴訟，不過，臺灣銀行員林分行昨 (25) 日函文給華豐，並通知其所主辦華豐 16.5 億元聯合授信案額度，將於即日起暫停動用，直到事件釐清為止。

