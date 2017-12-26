法官自稱非「恐龍」打臉賴清德　判賠中風勞工835萬

桃園地方法院一名法官日前在判決書中寫道，本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境而異於常人地一廂情願輕信勞資協議之談判自由（加班作功德？）。判中風勞工獲賠835萬元，在網上引發大量討論。

判決書內容描述桃園一名何姓男子，因大量加班導致過勞中風，失去工作能力後提告求償。寫出這份判決書的法官毛松廷26日休假，對於所引起的討論，桃園地院行政庭長兼發言人蕭世昌代法官轉達「尊重外界的指教」。

判賠的資方為桃園市萬泰科技公司，51歲何男受僱擔任技術員，他指控2014年9月26日起至2015年2月5日止，每月加班的時數都超過「勞動基準法」所規定的46小時，其中2015年1月間加班的時數更高達128小時。但資方提出「自願超時加班同意書」，強調是員工自願加班。