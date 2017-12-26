NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈狗屎風波　役政署長和駕駛公開道歉全國首創　快充式電動公車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

法官自稱非「恐龍」打臉賴清德　判賠中風勞工835萬

記者包萬金／桃園報導2017/12/26 20:40
▲桃園地方法院判決書自稱法官並非恐龍，還打臉行政院長賴清德「加班做功德」言論，引發大量討論。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統 , 2017.12.26）
▲桃園地方法院判決書自稱法官並非恐龍，還打臉行政院長賴清德「加班做功德」言論，引發大量討論。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統 , 2017.12.26）

桃園地方法院一名法官日前在判決書中寫道，本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境而異於常人地一廂情願輕信勞資協議之談判自由（加班作功德？）。判中風勞工獲賠835萬元，在網上引發大量討論。

判決書內容描述桃園一名何姓男子，因大量加班導致過勞中風，失去工作能力後提告求償。寫出這份判決書的法官毛松廷26日休假，對於所引起的討論，桃園地院行政庭長兼發言人蕭世昌代法官轉達「尊重外界的指教」。

判賠的資方為桃園市萬泰科技公司，51歲何男受僱擔任技術員，他指控2014年9月26日起至2015年2月5日止，每月加班的時數都超過「勞動基準法」所規定的46小時，其中2015年1月間加班的時數更高達128小時。但資方提出「自願超時加班同意書」，強調是員工自願加班。

法官在判決書中指出，依照一般經驗，「在勞資權力不對等的關係下，雇主若要求勞工簽立自願加班同意書，勞工實難有拒絕簽立的能力」，不採信自願加班的說法，審結扣除何男已領職災補償金等賠償，判決萬泰科技須賠償何男835萬元。全案可上訴。

這份判決書被公布在網路上後，引發大量討論，包括「翟神」翟本喬、時立立委黃國昌、台大教授王業立等意見領袖均轉貼此判決，不少網友回文稱讚法官口語化的書寫方式保護勞工權益，為勞工伸張正義。

關鍵字桃園地方法院過勞賴清德恐龍法官毛松延
中市總預算遭擱？市府：持續溝通溪州鄉又傳電纜線遭竊　農民怒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan