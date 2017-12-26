前11月新成屋完工量縮 房仲：正落底反彈

（中央社記者韋樞台北26日電）房仲根據買賣移轉棟數資料統計，今年前11個月移轉棟數為24.1萬棟，估全年約26.5萬到27萬棟間，但新成屋完工量僅10萬棟，少於前兩年的11萬棟。房仲認為，市場正落底反彈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年買賣移轉棟數要重新站回27萬棟有些挑戰，不過整體來看仍比去年超低量24.5萬棟明顯反彈。

今年前11月移轉棟數為24.1萬棟，年增約9%，其中第一次移轉數量為10萬棟，前兩年的同期水準約為11萬棟。曾敬德指出，今年新成屋完工量已縮減，不過兩年前的房產市況欠佳，完工後將轉為餘屋銷售，對市場價格仍有競爭壓力。