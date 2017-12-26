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中央社

前11月新成屋完工量縮 房仲：正落底反彈

中央社2017/12/26 19:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北26日電）房仲根據買賣移轉棟數資料統計，今年前11個月移轉棟數為24.1萬棟，估全年約26.5萬到27萬棟間，但新成屋完工量僅10萬棟，少於前兩年的11萬棟。房仲認為，市場正落底反彈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年買賣移轉棟數要重新站回27萬棟有些挑戰，不過整體來看仍比去年超低量24.5萬棟明顯反彈。

今年前11月移轉棟數為24.1萬棟，年增約9%，其中第一次移轉數量為10萬棟，前兩年的同期水準約為11萬棟。曾敬德指出，今年新成屋完工量已縮減，不過兩年前的房產市況欠佳，完工後將轉為餘屋銷售，對市場價格仍有競爭壓力。

至於其他各項移轉部分，曾敬德說，拍賣移轉今年前11月共4422棟，預估連續三年拍賣移轉跌破5000棟，目前水準僅為過往房市斷頭潮時的1成，顯見當前房市低迷，但並未出現大量斷頭現像；至於前11月繼承移轉為4.9萬棟，可望續創歷史新高；贈與移轉前11月則為3.9萬棟，大致和去年同期的水準相當。

曾敬德說，依歷史經驗，通常波段的超低量縮後，來年伴隨反彈的機率相當高，且有機會延續到第二年，主要是過去一年市場交易過度觀望，等到政策管控力道較為鬆手，且陸續看到高端市場交易回溫，買氣也會緩步釋放，買賣雙方可以參考近半年實價，為市場上比較容易成交的價位帶。

他強調，今年許多指標已出現交易量落底反彈訊號，價格則擺脫2014年、2015年的快速修正期，呈現高檔修正後的盤整格局。展望2018年交易量能將延續2017年的反彈力道，價格則仍視民眾對房價預期與新成屋價格競爭等影響，表現空間有限。1061226

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