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特殊教育好幫手 彰化南投啟用智慧雲端

中央社2017/12/26 19:02
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（中央社記者吳家豪台北26日電）電腦品牌廠華碩子公司華碩雲端今天宣布攜手彰化縣政府與南投縣政府，打造全台第一個特殊教育雲，整合個人化適性學習平台、數位化教材與遠距諮詢，深化智慧教育應用。

華碩雲端發布新聞稿指出，全台第一個特教雲端服務「彰化南投特教雲」透過雲端連結縣市政府教育處、學校、特教師生、家長，並結合諮詢專家提供親師聯絡簿、4G百寶箱、4G遠距諮詢、自主適性學習與課堂雲等5大功能，同時導入虛擬教具等視覺圖形表功能。

其中，自主適性學習為華碩雲端與台中教育大學共同開發，教師能夠透過此平台掌握特教學生閱讀理解能力，評估個別學習狀況，進一步打造適性教學方案。

彰化南投特教雲預計2018年初上線，初期將由彰化縣和南投縣共20所種子學校示範導入日常教學，藉由種子學校的教學經驗，進一步推廣至其他學校，預計將嘉惠彰化、南投超過上千名特殊教育師生。

華碩雲端總經理吳漢章表示，華碩雲端投入教育領域多年，協助縣市、大專校院打造城市級教育雲平台，具備豐富的智慧教育應用經驗；本次攜手彰化縣、南投縣打造彰化南投特殊教育雲，利用科技協助特殊教育親、師、生，讓原本難度就高的特教場域，得到更創新、多元化的資源。1061226

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