建國盃創意遊程設計競賽　客家文化旅遊最熱門

▲台中市明德高中學生組成的隊伍把自己打扮成櫻桃小丸子的扮相，以便吸引評審的目光。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

由建國科技大學觀光系舉辦的「2017建國盃全國高中職創意遊程設計競賽」，競賽以「在地觀光資源」為主題，各校精銳進出創意無限，其中許多競賽隊伍受到客家文化廣告在媒體頻繁曝光影響，都不約而同以客家文化旅遊為遊程設計主題，透過年輕學生的創意，也有許多令人心動的遊程設計案。

「2017建國盃全國高中職創意遊程設計競賽」，共有來自全國12所高中職學校，包含34隊學生報名參與競賽，經過初選結果共錄取16隊進入決賽，於26日在建國科技大學舉辦總決賽，爭奪最後的建國盃總冠軍。



▲萬能工商學生組成的隊伍以嘉義縣山地部落鄒族為旅遊主題，學生還高歌一曲阿里山的姑娘。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

比賽競爭十分激烈，各組除了基本的簡報製作外，還準備了豐富的道具，甚至做現場表演，過程十分精彩。其中值得一提的是在比賽的隊伍中有不少組別不約而同以客家文化為遊程設計的主題，此外有深厚文化底蘊的縣市，也有許多組別做為遊程規劃的地域空間，如屏東、嘉義、宜蘭、彰化、臺南，透過年輕學生的創意，都有意想不到旅遊宣傳效果。



▲慈明高中學生穿著日本浴衣，介紹有客家文化特色的遊程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

建國科技大學觀光系系主任洪榮聰表示，此次遊程競賽以「在地觀光資源」為競賽主題，主題內容可以提供學生在遊程規畫設計上發揮遊程的規畫設計、創意的遊程內容、團隊合作精神、暸解在地觀光遊憩資源，以及提供給高中職學生相互觀摩的機會。同時，以「在地觀光資源」為主題，透過遊程規劃設計可以提升在地觀光旅遊產業的發展。



▲台中明台高中的隊伍題目「不是輕苗淡寫」也是介紹客家文化之旅。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

建國科大總執行長江金山表示，臺灣3,000公尺以上的高山有兩百多座，海岸線也有1500多公里，有許多好山好水，因此重要旅遊景點應該不能侷限於阿里山、日月潭、玉山，因此，他鼓勵年輕學子，多到全臺各地走走，用年輕人的觀點，為國內外旅遊客人規畫出更有內涵的旅遊行程。

此次競賽選手來自於全國各地，共有近百位的高中職學生角逐最高5,000元的獎金，主辦單位建國科技大學觀光系為了讓遠道而來的競賽選手安心、全心、靜心的參賽，特別提供優良的餐服教室讓選手們練習及休憩，更安排一流的表演教室做為競賽場地，讓參賽選手能盡情的發揮。



▲台中明德中學與文化同樂唱作俱佳。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

比賽成績：第一名明台高中(這不是你認為的輕描淡寫)，第二名萬能工商(來嘉吧！鄒愛玩的部落客)、明道中學(東窗似花，宜蘭自朵鯨花喜)，第三名慈明高中(文風饗宴客自來)、明德高中(與文同樂)、樹德家商(完轉熟年~猴賽雷)。