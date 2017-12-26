記名式悠遊卡「數位付」金管會准了 創電子票證可網路

金管會今 (26) 日核准悠遊卡公司可發行用於網路交易的記名式悠遊卡「數位付」，此舉將創電子票證可用在網際網路交易首例。

目前的電子票證包括悠遊卡、一卡通、iCash、有錢卡 (Happy cash) 等四大電子票證，但都只局限在交通使用或實體店面使用，還不能網路上刷卡消費。但是今天，金管會核准記名式悠遊卡「數位付」，未來若持有「數位付」，就可在網路上消費。

金管會表示，悠遊卡公司將以「實體卡片」形式發行記名式悠遊卡「數位付」，消費者完成卡片開通作業後，即得以「卡片」(實體卡片感應) 及「非卡片」(手機掃碼或以使用者代號及密碼) 兩種形式，在具有連線環境的網際網路及實體特約機構，進行線上即時交易。