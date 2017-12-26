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中央社

13家信用卡 明年起公務機關刷卡免手續費

中央社2017/12/26 19:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）金管會宣布，明年起持8大公股行庫及國泰世華、中國信託等5家民營銀行信用卡，在公務機關信用卡繳費平台繳費、公立醫療院所繳醫療費及掛號費可免手續費，涵蓋1961萬張信用卡。

現行民眾到醫院看病以信用卡繳交醫療費時，有的要收手續費，有的不收手續費。

金融監督管理委員會銀行局副局長王立群今天表示，為加速普及信用卡行動支付，創造民眾有感的行動支付生態圈，在公務機關及公立醫療院所尚未編列預算前，公股銀行及5大民營發卡銀行明年元旦起，持卡人以信用卡於「公務機關信用卡繳費平台」繳納公務機關費用或公務醫療機構醫療服務及掛號費時，提供免收手續費優惠。

提供免手續費優惠的公股銀行為台灣銀行、土地銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行與合作金庫銀行。

王立群說，前5大民營發卡銀行以信用卡的有效卡數看。據金管會統計，截至今年10月底，信用卡有效卡前5大銀行為國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行及花旗銀行。

據統計，截至今年10月底，36家信用卡發卡機構信用卡有效卡數為2777.1萬張，其中8大公股行庫加上5大民營銀行有效卡數為1961.7萬張，涵蓋率超過7成。

王立群表示，民眾持這13家銀行信用卡到公立醫療院所支付醫療費用的免手續費優惠，不包含醫美整型、產後護理及健康檢查等費用。1061226

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