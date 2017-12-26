13家信用卡 明年起公務機關刷卡免手續費

（中央社記者蔡怡杼台北26日電）金管會宣布，明年起持8大公股行庫及國泰世華、中國信託等5家民營銀行信用卡，在公務機關信用卡繳費平台繳費、公立醫療院所繳醫療費及掛號費可免手續費，涵蓋1961萬張信用卡。

現行民眾到醫院看病以信用卡繳交醫療費時，有的要收手續費，有的不收手續費。

金融監督管理委員會銀行局副局長王立群今天表示，為加速普及信用卡行動支付，創造民眾有感的行動支付生態圈，在公務機關及公立醫療院所尚未編列預算前，公股銀行及5大民營發卡銀行明年元旦起，持卡人以信用卡於「公務機關信用卡繳費平台」繳納公務機關費用或公務醫療機構醫療服務及掛號費時，提供免收手續費優惠。