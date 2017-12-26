寶塚第3度來台公演 演出台灣布袋戲碼

（中央社記者楊明珠台北26日電）有百年歷史的日本寶塚歌劇團，公布2018年秋季將第3度到台灣舉行公演的劇碼內容，將演出包括將由寶塚歌劇星組演出台灣的布袋戲「東離劍遊紀」等戲碼。

寶塚官網公布明年第3度台灣公演的劇碼，將於10月到11月由星組首席明星紅悠智露、綺?愛里主演Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀，取材自2016年播放的布袋戲「東離劍遊紀」。

由台灣的霹靂國際多媒體公司與日本動畫界動漫腳本大師虛淵玄合作推出的奇幻武俠布袋戲「東離劍遊紀」，去年7月在日本的電視頻道播出，寶塚特地請來小柳奈穗子創作、編舞。