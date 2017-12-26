寶塚第3度來台公演 演出台灣布袋戲碼

（中央社記者楊明珠台北26日電）有百年歷史的日本寶塚歌劇團，公布2018年秋季將第3度到台灣舉行公演的劇碼內容，將演出包括將由寶塚歌劇星組演出台灣的布袋戲「東離劍遊紀」等戲碼。
寶塚官網公布明年第3度台灣公演的劇碼，將於10月到11月由星組首席明星紅悠智露、綺?愛里主演Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀，取材自2016年播放的布袋戲「東離劍遊紀」。
由台灣的霹靂國際多媒體公司與日本動畫界動漫腳本大師虛淵玄合作推出的奇幻武俠布袋戲「東離劍遊紀」，去年7月在日本的電視頻道播出，寶塚特地請來小柳奈穗子創作、編舞。
消息傳出後，有網友表示，寶塚要演出布袋戲劇碼「東離劍遊紀」應該挺合的。還有網友表示，確實能感受到寶塚劇團對台灣公演的用心與誠意。另有網友說，很期待寶塚會怎麼呈現布袋戲人偶出場時的台語出場詩。
寶塚除了「東離劍遊紀」之外，還要演出豪華絢爛的歌舞劇Killer Rouge ／星秀 煌紅，由齋藤吉正編劇的作品。
寶塚預計於明年10月20日至28日在台灣的國家兩廳院國家劇院、11月3日至5日在高雄文化中心的至德堂公演。這將是寶塚繼2013、2015年之後，第3度來台演出，但是首度到高雄演出。
有百年歷史的寶塚歌舞劇，是由未婚女性所組成的歌劇團，有花、月、雪、星、宙5組加上專科。所有公演都是各組分別進行，包含戲劇與歌舞秀。各組有一對男女主角，也就是「首席明星」的男主角與「首席女明星」搭檔擔綱。1061226