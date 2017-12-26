影／溪州鄉又傳電纜線遭竊　議員李俊諭會同員警勘查

彰化縣溪州鄉陳姓農民到田裡開啟抽水馬達，卻發現馬達不會運轉，隔壁農田抽水馬達正常抽水，他以為自己的馬達故障，修理後一樣不會動，正當百思不解時，農民突然抬頭看，發現電桿上的電纜線被剪斷，農民無法啟動馬達抽水大傷腦筋，還得花錢找水電行重新接上電線，痛批小偷實在很可惡。

有「黃金廊道」美譽的溪州鄉，從11月至今以來，已經發生數起抽水馬達電線被偷盜，沿線有數公里農田無水可灌溉的情形，26日縣議員李俊諭會同北斗警分局到位於光路一帶勘查，企盼能盡速作案竊嫌繩之於法。



▲北斗警分局派員到位於光路一帶勘查，企盼能盡速將作案竊嫌繩之於法。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）



▲溪州鄉連續發生數起抽水馬達電線被偷盜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

北斗警分局偵查隊長楊昭賢指出，警方在11月至12月間，陸續接獲溪州鄉農民報案，指稱農田內抽水馬達電線遭竊，隨即指派專責警力調閱監視器影像追查，發現嫌犯為竹塘鄉民莊姓竊嫌，莊姓竊嫌有多次竊盜前科，平時以撿拾資源回收為業，卻不以勞力謀生，竟連續竊取農田抽水馬達電線，販售牟利。



▲北斗警分局派員到位於光路一帶勘查，企盼能盡速將作案竊嫌繩之於法。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

由於莊嫌犯案時均以腳踏車為交通工具，警方當場起獲犯案工具電線剪一把，經偵訊後莊嫌坦承犯下10件農田馬達電線竊盜案件，是否與溪州鄉陳姓農民農田馬達電線遭竊犯案為同一人，溪州分駐所表示，將深入追查。

受害農民之一陳昭林說，抽水馬達電纜線是農民看天吃飯的工具，農民無法啟動馬達抽水大傷腦筋，還得花錢找水電行重新接上電線，痛批小偷實在很可惡，竊盜者有好手好腳，為什麼不去好好找工作，要找我們這群辛苦農民開刀，真是夭壽沒天良，希望警察能為他們抓到犯嫌討個公道。

「就這麼一小截也要偷！」蔡姓農民說，多數遭竊的電線都只有2、3公尺長，研判小偷是「積少成多」，再賣給資源回收場換錢買毒品。



▲溪州鄉連續發生數起抽水馬達電線被偷盜，北斗警分局派員到位於光路一帶勘查，企盼能盡速將作案竊嫌繩之於法。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.26）

楊昭賢說，警方除仍持續追查莊嫌是否另涉及其他農田電線竊盜案件，並針對易遭竊地點及時段規劃深夜防竊埋伏守望勤務，落實資源回收場查贓工作，以阻斷銷贓管道，遏止竊盜案件發生，減少農民財物損失。