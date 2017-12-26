鴻海成外資超級提款機 連23賣創歷史第二長 三大法

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 2128 口，淨部位多單降到 43423 口；投信加碼空單 1529 口，淨部位空單來到 34764 口；自營商加碼空單 1024 口，淨部位空單續升到 6115 口，合計三大法人減碼多單 4681 口，淨部位多單為 2544 口。

台股今 (26) 日在傳出中國昆山地區將禁止廢水排放，引發蘋概股及短線漲多股出現急殺，盤中更一度重挫 111 點，終場大跌 100.58 點，以 10421.91 點作收，摜破月線。三大法人同步賣超，外資賣超 25.18 億元，投信賣超 6.14 億元，自營商賣超 32.44 億元，合計賣超 63.77 億元。其中，鴻海成外資超級提款機，遭連 23 賣、創歷史第二長紀錄。

外資雖然還是在休假期間，但是因為台股出現系統性風險走跌，迫使外資也是跟進賣股，其中鴻海已連續遭外資 23 天賣超，創下有統計以來的第二長紀錄，距離 2013 年的連 25 天賣超僅差 2 天，以目前蘋概股的弱勢表現，很有可能會創新高。

另外台積電也遭外資重轉為賣超，至於大立光則是見到外資逢低進場，連續第 3 天買超。

至於今天表現相對弱勢的蘋概股，外資倒是並非全面賣超，包括華通、欣興、臻鼎 - KY、可成、玉晶光、廣達、康控 - KY 都見到外資買盤加持。

ETF 部分，外資連續 8 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 10 天買超，同時買超張數達 2.3 萬張，創 1 個月來新高。

外資集中市場買超第 1 名為元大台灣 50 反 1，買超張數 23008 張，第 2 名華通，買超 6010 張，第 3 名旺宏，買超 3010 張，第 4 名欣興，買超 2519 張，第 5 名晶電，買超 2158 張。6 到 10 名依序為，華航，買超 2052 張；中纖，買超 1211 張；兆豐金，買超 1130 張；合庫金，買超 1128 張；神基，買超 1109 張。

外資集中市場賣超第 1 名聯電，賣超張數 7023 張，第 2 名鴻海，賣超張數 6412 張，第 3 名友達，賣超 5780 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，賣超 5658 張，第 5 名宏碁，賣超 5393 張。6 到 10 名依序為，台泥，賣超 4930 張；群創，賣超 3478 張；富邦金，賣超 3334 張；燿華，賣超 3254 張；長榮，賣超 2975 張。

法人表示，外資今天賣壓又重新回到電子權值股身上，尤其鴻海的賣超又加大，也讓鴻海股價續跌，整體來看，外資趁著今天盤勢偏弱時調節持股，但是重點還是要觀察外資在休假上班之後，是否持續賣超台股還是有機會轉為買超。