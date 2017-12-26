桃機日前跳電 桃機公司將調整供電策略

蕭登科表示，發生於22日上午的機場第二航廈跳電事故，是因為長榮空廚新建大樓進行送電時，用戶端新建高壓配電盤發生短路，造成桃園國際機場161kV變電站高壓配電盤保護開關跳脫，導致同一供電迴路的第二航廈部分區域、中華航空修護工廠及華儲公司受影響。

桃園國際機場公司總經理蕭登科受訪表示，為使桃園機場供電安全無虞，機場公司將就供電策略進行調整，提昇備援系統效能，將機場內獨立申請用電戶與桃園國際機場營運用電做適度隔離，確保不受其他用戶端電力故障影響。

他說，事故造成第二航廈部分區域停電後，核心設施（行李資訊系統、管理資訊系統、移民署證照查驗及機場公司中控系統等營運安全設施）立即以不斷電系統供電，並在5分鐘內以緊急發電機供電，切換為備援迴路提供所需電力。

蕭登科指出，這次停電第二航廈受影響範圍包括地下2樓美食街及行李處理場、3樓出境大廳報到櫃台等區域，另外行李分揀系統、FIDS系統、出境行李輸送帶及轉盤、昇降設備、旅客自動電車輸送系統等也遭波及。自上午10時45分至下午2時，統計陸續影響約2400名旅客，總計造成延誤航班5班，共計957名旅客。

蕭登科說，考量整體安全性，機場公司採分區逐項系統與設備復電。至於停電造成旅客及航班受影響部份，也將與航空公司就旅客及航班延遲影響產生的權益受損事項協助求償，機場公司也已經在25日發函長榮空廚應付賠償責任。1061226