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娛樂

圖輯／ 喜劇國片《衝組》　期許「衝」出一片天

圖輯／記者林柏年2017/12/26 20:22

  • ▲電影《衝組》主演李亦捷、蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演李亦捷、蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演李亦捷、蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演李亦捷出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演李亦捷出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演李亦捷出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》導演鄭文堂，首度執導搖滾動作喜劇電影。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》導演鄭文堂，首度執導搖滾動作喜劇電影。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲蔡昌憲帶來特大「衝」字旗幟，希望 電影《衝組》衝出一片天。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲蔡昌憲帶來特大「衝」字旗幟，希望 電影《衝組》衝出一片天。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》演員葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸(閃靈樂團)出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》演員葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸(閃靈樂團)出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》導演鄭文堂、演員李亦捷、葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸，出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

  • ▲電影《衝組》導演鄭文堂、演員李亦捷、葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸，出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

鄭文堂導演首部喜劇電影《衝組》，今(26)日特別在年輕人聚集的的西門町舉辦首映會，演員群蔡昌憲、李亦捷、葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸、Randy(Lamb of God主唱）都到場共襄盛舉。其中首度擔任男主角的蔡昌憲目前當兵中，還特別請假出席，擁有國片破億吉祥物的他，還帶來特大「衝」字旗幟，希望「衝」字能成為2018年台灣人的關鍵字，每個人都能衝出一片天。

關鍵字衝組鄭文堂蔡昌憲李亦捷葉湘怡林昶佐閃靈樂團
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