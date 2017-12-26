圖輯／ 喜劇國片《衝組》　期許「衝」出一片天

鄭文堂導演首部喜劇電影《衝組》，今(26)日特別在年輕人聚集的的西門町舉辦首映會，演員群蔡昌憲、李亦捷、葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸、Randy(Lamb of God主唱）都到場共襄盛舉。其中首度擔任男主角的蔡昌憲目前當兵中，還特別請假出席，擁有國片破億吉祥物的他，還帶來特大「衝」字旗幟，希望「衝」字能成為2018年台灣人的關鍵字，每個人都能衝出一片天。