圖輯／ 喜劇國片《衝組》　期許「衝」出一片天

▲電影《衝組》主演李亦捷、蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演李亦捷、蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演李亦捷、蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演李亦捷出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演李亦捷出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演李亦捷出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》導演鄭文堂，首度執導搖滾動作喜劇電影。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》導演鄭文堂，首度執導搖滾動作喜劇電影。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》主演蔡昌憲出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲蔡昌憲帶來特大「衝」字旗幟，希望 電影《衝組》衝出一片天。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲蔡昌憲帶來特大「衝」字旗幟，希望 電影《衝組》衝出一片天。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》演員葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸(閃靈樂團)出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》演員葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸(閃靈樂團)出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》導演鄭文堂、演員李亦捷、葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸，出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）
▲電影《衝組》導演鄭文堂、演員李亦捷、葉湘怡、林昶佐、劉笙彙、汪子驤、高嘉嶸，出席 首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）