役政署駕駛出言不遜 署長親赴成功嶺致歉

（中央社記者劉麗榮台北26日電）內政部役政署長林國演今天率徐姓駕駛到成功嶺104旅，向當日值勤的哨兵致意並致歉。徐姓駕駛還自費買飲料送給當天的衛哨。

有網友在臉書發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長和待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演的駕駛還下車辱罵哨兵。役政署立刻將其調離署長駕駛職務。

役政署下午發布新聞稿指出，林國演今天下午2時，率徐姓駕駛及替代役訓練班同仁到成功嶺104旅，為22日通哨認知爭執及徐姓駕駛出言不遜事件，向當日值勤的哨長及衛兵致意、致歉。