遊戲沒完別說你想走　巨石強森挑戰16歲男孩角色

該片描述4位留校察看的青少年意外發現一款電玩遊戲，點選開始後，竟離奇被吸進電玩世界裡，成為遊戲角色。史賓賽變身成為「大隻冒險王」（巨石強森飾演）、足球員冰箱成為身材縮水的「細漢武器專家」（凱文哈特飾演）、校園辣妹貝芬妮更是變性成「中年發福考古學家」（傑克布萊克飾演），而鄰家女孩瑪莎則化身名模等級的「最辣戰士」（凱倫吉蘭飾演）。然而，進入電玩中，他們才發現，「遊戲一旦開始，就要玩好玩滿！」大夥必須完成所有挑戰生存下去，才有辦法回到現實生活，否則將永遠被困在這場遊戲中。



▲巨石強森（右）挑戰男孩角色。（圖／索尼影業提供 , 2017.12.26）

為求能將動作冒險真實呈現，劇組千里迢迢前往危險的叢林深處「夏威夷歐胡島」拍攝，巧妙運用當地資源如古蘭尼牧場、長達數哩的廣闊大海和山谷景觀等充滿戲劇性的場地，加上創意獨到的特效設定，成功提高劇情的緊張氣氛，做出與片中現實世界日常生活極為強烈的對比，打造成適合野蠻遊戲的幻想電玩世界。巨石強森透露，「我從沒機會飾演青少年，老實說當我16歲時身高193公分，體重110公斤，留著濃密的鬍鬚，看起來就像46歲！能嘗試史賓賽這種身材不高大，缺乏安全感，可愛又有點敏感的16歲男孩，對我真的是一大挑戰。」