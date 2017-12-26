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娛樂

遊戲沒完別說你想走　巨石強森挑戰16歲男孩角色

記者吳維書／台北報導2017/12/26 19:48
▲《野蠻遊戲：瘋狂叢林》卡司陣容強大。（圖／索尼影業提供 , 2017.12.26）
▲《野蠻遊戲：瘋狂叢林》卡司陣容強大。（圖／索尼影業提供 , 2017.12.26）

最新電影《野蠻遊戲：瘋狂叢林》由《愛愛上雲端》傑克卡斯丹執導，找來「地表最強硬漢」巨石強森、《中央情爆員》凱文哈特、《星際異攻隊2》凱倫吉蘭與《怪物遊戲》傑克布萊克等超狂明星陣容，打造跨年首選動作電影。

該片描述4位留校察看的青少年意外發現一款電玩遊戲，點選開始後，竟離奇被吸進電玩世界裡，成為遊戲角色。史賓賽變身成為「大隻冒險王」（巨石強森飾演）、足球員冰箱成為身材縮水的「細漢武器專家」（凱文哈特飾演）、校園辣妹貝芬妮更是變性成「中年發福考古學家」（傑克布萊克飾演），而鄰家女孩瑪莎則化身名模等級的「最辣戰士」（凱倫吉蘭飾演）。然而，進入電玩中，他們才發現，「遊戲一旦開始，就要玩好玩滿！」大夥必須完成所有挑戰生存下去，才有辦法回到現實生活，否則將永遠被困在這場遊戲中。


▲巨石強森（右）挑戰男孩角色。（圖／索尼影業提供 , 2017.12.26）

為求能將動作冒險真實呈現，劇組千里迢迢前往危險的叢林深處「夏威夷歐胡島」拍攝，巧妙運用當地資源如古蘭尼牧場、長達數哩的廣闊大海和山谷景觀等充滿戲劇性的場地，加上創意獨到的特效設定，成功提高劇情的緊張氣氛，做出與片中現實世界日常生活極為強烈的對比，打造成適合野蠻遊戲的幻想電玩世界。巨石強森透露，「我從沒機會飾演青少年，老實說當我16歲時身高193公分，體重110公斤，留著濃密的鬍鬚，看起來就像46歲！能嘗試史賓賽這種身材不高大，缺乏安全感，可愛又有點敏感的16歲男孩，對我真的是一大挑戰。」

 

關鍵字野蠻遊戲：瘋狂叢林巨石強森
與他聊出火花　安那大跳性感舞蹈柯志遠》盤點《瑯琊榜2》新亮點

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