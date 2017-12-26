首家電子票證獲准網路交易 悠遊卡推「數位付」明年3

悠遊卡公司今 (26) 日正式獲得金管會核准，成為全台第一家可進行網際網路交易的電子票證公司。悠遊卡公司表示，推出的線上支付工具「數位付」，預計於明（2018）年 3 月上線試營運。

悠遊卡公司表示，「數位付」的推出是柯文哲市長打造臺北市成為「無現金生活圈」願景的一環，因此「數位付」第一階段推出的應用場域就在臺北市政府智慧支付平台 Pay.Taipei，市民可以「數位付」繳納各種市政規費，未來在傳統市場或夜市攤商，也可以透過「數位付」以手機條碼進行支付。

第二階段民眾就可以在網路上輸入帳號密碼進行網路商店交易，未來則將會推廣至小額消費通路如夜市、傳統市場攤商及商品自動販賣機等之應用。加值除了實體加值，未來也可申辦帳戶連結自動加值，或直接進行線上金融轉帳加值。