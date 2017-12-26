不給玩就威脅自殺 青少年電玩失調問題大

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中今天表示，世衛所稱「電玩失調」就是台灣常說的網路過度使用或沉迷線上遊戲。近年相關問題漸受重視，精神醫療核心醫院也都設有網路成癮治療門診，但現行沒有專屬的疾病編碼，都是以其他共病如焦慮、憂鬱、睡眠失調等症狀下診斷。

過度沉迷電動玩具將成為世界公認的法定健康問題。美國媒體報導，世界衛生組織（WHO）最新版本的疾病分類編碼，打算納入「電玩失調」（Gamingdisorder）一詞。根據草案描述，「電玩失調」是指持續或反覆的電玩行為模式，包括線上或離線遊戲。

（中央社記者陳偉婷台北26日電）一名15歲青少年每天玩線上遊戲超過10小時，甚至廢寢忘食，家人若禁止他玩，他不僅勃然大怒，還威脅要自殺。精神科醫師說，青少年電玩「問題使用」愈見普遍。

諶立中說，研究顯示，精神疾病、自殺、網路成癮都是有共同特質的一群人，網路、電玩的過度使用只是外顯行為，內在有其他問題需要被處理，如人格特質、身心狀況失衡等。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌傍晚受訪時表示，每天都會遇到不少網路、遊戲問題使用個案，他們來求診主要都是併發其他問題，如過度使用產生情緒不穩定、憂慮、焦躁、拒絕上學、人際互動產生障礙。

葉啟斌說，最常見的狀況是網路問題使用者很容易跟家人發生衝突及課業成績大幅度滑落。曾有個案整日沉迷線上遊戲，完全不上課，甚至玩到分不清楚現實和虛擬，最後併發精神疾病，還有暴力行為，只好休學。

也曾有青少年整天不停上網，被爸媽制止、沒收手機後，揚言要自殺，爸媽不得已只好守在房門口，怕孩子做傻事。

台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典表示，網路、遊戲過當使用較容易發生在青少年，此時期因大腦還在發育，荷爾蒙分泌未穩定，比較容易產生心理調適障礙；加上網路可近性高、取得容易，成為青少年課業壓力大、情緒抒發管道。

諶立中表示，不只台灣，整個亞洲地區青少年都有網路過度使用問題，究其原因，可能跟儒家文化、傳統認為唯有讀書高有關，青少年缺乏多元發展管道，也不知道情緒抒發技巧，容易陷入虛擬世界找尋認同，相關問題非常值得社會重視。

網路問題使用應預先防範，葉啟斌建議，家長應觀察孩子使用手機或網路有沒有「自控能力」，而不是「被控制」，如果控制力不足，家長應居中輔導，讓孩子懂得控制技巧。1061226