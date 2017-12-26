安心過冬 熱水器定期安檢4招

（中央社記者黃麗芸台北26日電）許多人冬天都想洗個熱水澡祛寒，但若忽略家中瓦斯熱水器安裝環境和使用瓦斯管線是否安全，易導致火災或中毒意外。台北市消防局今天分享定期檢查等4招，讓民眾安心過暖冬。

台北市消防局今天發布新聞稿指出，中山區民族東路一處民宅11月曾發生使用中熱水器自燃起火案例，當時正在洗澡的住戶突然發現熱水變為冷水，便請室友幫忙查看，發現瓦斯熱水器已起火燃燒。

幸好住戶當下立即使用滅火器撲滅火勢，才未釀成重大災害。消防局說，經鑑定起火原因後發現，肇因為民眾使用錯誤的瓦斯管線，進而導致瓦斯管漏氣才引起火災。