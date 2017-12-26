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台灣人壽董人事大風吹 林欽淼轉任產險董座、莊中慶升

鉅亨網2017/12/26 19:56
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為配合長期營運發展、強化組織架構，中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽今 (26) 日召開董事會通過重大人事案。原台灣人壽總經理林欽淼轉任公司治理層級主管，擔任台壽保產險董事，因林欽淼任職總經理期間績效卓著，預計將提報為台壽保產險董事長；營運長莊中慶提升為總經理、總機構法令遵循主管由林尚楨副總接任。配合公司長期策略，總經理轄下將增設營運總處、投資總處，其中營運總處長由原商品精算處長葉栢宏升任並擔任發言人一職、投資總處總處長由莊中慶兼任。相關人事案將待主管機關核准後生效。

新任台壽保產險董事林欽淼保險、財務資歷豐厚，政大商學院經營管理碩士，歷任台灣人壽資產總經理、策略長、投資長、台灣人壽總經理兼財務長。台灣人壽加入中國信託金控後，林欽淼任職台灣人壽總經理期間績效卓著，不但拿下台灣人壽 70 年來，獲利首度突破新台幣百億之紀錄，其所帶領團隊更一舉將資產規模躍上新台幣 1.5 兆，名列前五大國內壽險公司。

台灣人壽表示，由於產險是未來保險事業發展的重要指標，林欽淼在加入台壽保產險董事會後，仍將發揮其傑出經營長才，擴大台壽保產險規模，取得市場先機及地位。

新任台灣人壽總經理莊中慶，曾任中國信託人壽總經理、廈門君龍人壽總經理，過去在美國友邦保險集團亞州區、中國區擔任副總裁，外商、本土保險事業資歷完備，閱歷超過 20 年，故升任總經理一職，另兼任投資總處總處長。

總機構法令遵循主管林尚楨，美國哈佛大學管理碩士、波士頓大學法學院碩士，律師高考及格，從事法學實務多年，學識、歷練皆完整。

而新成立之營運總處由葉栢宏升任總處長。葉栢宏過去擔任國泰人壽精算部部長、中信人壽策略長兼策略規劃部部長，台灣人壽加入中信金控後，擔任台灣人壽商品精算處處長，為統合相關營運資源之適才人選。

台灣人壽表示，該公司為母集團中信金控轄下重要的獲利引擎，因應保險事業多元發展，強化組織架構，將在總經理轄下增設營運總處、投資總處兩大總處；營運總處將統籌管理商品、精算、通路、客戶服務並做好資源整合，以期從商品精算到客戶端整合提升客戶服務品質，提供完整服務為服務客戶創造最大效益。另設置投資總處規劃資金運用，為保險事業帶來長期、穩定及健康的收益。
 

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