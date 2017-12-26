抗議特赦藤森 秘魯數千人示威與警衝突

法新社報導，秘魯現任總統庫辛斯基（PedroPablo Kuczynski）基於人道考量，24日下令赦免藤森及另外7名囚犯，這讓數天前才驚險躲過國會彈劾的庫辛斯基，再度陷入政治危機。

（中央社利馬26日綜合外電報導）為抗議病重的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）獲特赦，秘魯數千名民眾昨天上街示威，警方發射催淚瓦斯，甚至與民眾爆發衝突。藤森因侵犯人權而被判處25年的徒刑。

憤怒的示威者高喊「下台，秘魯變革黨（PPK）下台！下台，秘魯變革黨下台！」抗議去年於選舉活動中承諾不會釋放藤森的庫辛斯基。

抗議人士高舉寫著「藤森，兇手及小偷。反對赦免！」的標語，還有些人帶著一面巨大的秘魯國旗。

藤森殘酷統治時期的受害者家屬也參加示威遊行。

受害人家屬團體代表歐提茲（Gisella Ortiz）對記者表示：「我們以家屬身分在此抗議，拒絕這種與罪行嚴重性不相稱的非法赦免。」

一支強大的鎮暴警察部隊行經利馬街頭，阻止示威者前往藤森住院的診所，警察發射催淚瓦斯及架設路障驅散抗議群眾。

秘魯國家電視台（TV Peru）總裁柯雅（Hugo Coya）發布推文說，國家電視台的攝影師遭警方毆打，目前正在醫院接受治療。（譯者：中央社鍾佑貞）1061226