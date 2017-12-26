NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈狗屎風波　役政署長和駕駛公開道歉全國首創　快充式電動公車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

抗議特赦藤森 秘魯數千人示威與警衝突

中央社2017/12/26 20:04
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社利馬26日綜合外電報導）為抗議病重的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）獲特赦，秘魯數千名民眾昨天上街示威，警方發射催淚瓦斯，甚至與民眾爆發衝突。藤森因侵犯人權而被判處25年的徒刑。

法新社報導，秘魯現任總統庫辛斯基（PedroPablo Kuczynski）基於人道考量，24日下令赦免藤森及另外7名囚犯，這讓數天前才驚險躲過國會彈劾的庫辛斯基，再度陷入政治危機。

抗議民眾昨天要求庫辛斯基下台，庫辛斯基隨後對全國發表電視轉播談話，為自己的決定辯護。

憤怒的示威者高喊「下台，秘魯變革黨（PPK）下台！下台，秘魯變革黨下台！」抗議去年於選舉活動中承諾不會釋放藤森的庫辛斯基。

抗議人士高舉寫著「藤森，兇手及小偷。反對赦免！」的標語，還有些人帶著一面巨大的秘魯國旗。

藤森殘酷統治時期的受害者家屬也參加示威遊行。

受害人家屬團體代表歐提茲（Gisella Ortiz）對記者表示：「我們以家屬身分在此抗議，拒絕這種與罪行嚴重性不相稱的非法赦免。」

一支強大的鎮暴警察部隊行經利馬街頭，阻止示威者前往藤森住院的診所，警察發射催淚瓦斯及架設路障驅散抗議群眾。

秘魯國家電視台（TV Peru）總裁柯雅（Hugo Coya）發布推文說，國家電視台的攝影師遭警方毆打，目前正在醫院接受治療。（譯者：中央社鍾佑貞）1061226

松菸文創大樓槍擊案 警逮...許淑淨肘傷無限期休養 暫無歸期

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan