中國製造如何走向中國強國

透過實施本方案，中國軌道交通關鍵技術裝備創新能力及產業化水平進一步提升，產品智慧化、系列化、標準化邁出新步伐，產業鏈上下游協同發展格局基本形成，產業核心競爭力明顯增強。

中國證券網今 (26) 日報導，國家發展改革委辦公廳印發《增強製造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年）》重點領域關鍵技術產業化實施方案，實施方案包括九大重點領域，分別是軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智慧機器人、智慧汽車、現代農業機械、高端醫療器械和藥品、新材料、製造業智慧化、重大技術裝備等九大關鍵技術。

時速 600 公里高速磁懸浮列車樣車試制成功，智慧高鐵列車投入示範運行，具有自主知識產權的新型跨座式單軌列車裝備實現推廣應用，全自動運行系統實現升級換代，中國標準城市軌道交通裝備體系基本建立，檢驗檢測能力有效滿足產品研制和應用需要。 重點圍繞，高速智慧綠色鐵路裝備、先進適用城市軌道交通裝備、新型技術裝備研發試驗平台等領域。

高端船舶和海洋工程裝備：提升自主設計能力

實施方案明確主要任務及預期目標，包括提升關鍵共性技術集成創新能力，推動典型製造領域生產過程智慧化改造，加快智慧服務機器人推廣應用，研究布局新一代智慧機器人，加強檢驗檢測認證能力建設。

透過實施本方案，中國高技術船舶和特種船舶的自主設計、系統集成和總承包能力進一步提升，一批船舶和海洋工程裝備產品填補國內空白，海洋資源開發裝備結構明顯升級，關鍵配套設備裝船率不斷提高，研發設計、試驗檢測設施更加完善，產業核心競爭力明顯增強。

大型郵輪設計建造取得重要進展，22000 箱超大型集裝箱船實現首船交付，公務執法船、磷蝦捕撈船、深遠海漁業養殖平台等推廣應用，高強度系泊鏈、大功率激光器、海底管道檢測系統等產業化能力明顯增強，虛擬現實設計與試驗平台等投入使用。 重點工作包括，發展高技術 船舶和 特種船舶，發展海洋資源開發先進裝備，提升關鍵系統和核心組件配套能力，提升研發製造服務能力。

智慧機器人關鍵技術：推動製造領域智慧化改造

推動互聯網、大數據、人工智慧、實體經濟深度融和，提高智慧機器人產業技術水平和核心競爭力，推動典型製造領域生產過程智慧化改造，提高搬運機器人、焊接機器人、裝配機器人、噴塗機器人、潔淨機器人等整機系列產品開發能力，繼續深化在新能源、汽車、電子、輕工、紡織、醫藥、冶金、建材、民爆、危險化學品等行業示範應用，優先支持對工作環境差、勞動強度大、安全事故多的生產製造環節，實施數位化改造，改善提升生產效率和產品質量。

研究布局新一代智慧機器人，順應個性化定製和柔性化生產的發展趨勢，提高機器人安全性，研究布局全自主編程工業機器人、人機協作機器人、雙臂機器人等新一代智慧機器人。

智慧汽車關鍵技術方案：產業體系初步形成

透過實施本方案，中國智慧汽車創新發展平台基本建成並投入實質性運作，智慧汽車自主可控的產業體系初步形成。 智慧 汽車基礎技術能力穩步提升，核心軟硬體系統逐步突破，滿足 智慧 汽車綜合測試評價需要的測試基地基本建成，重點區域示範運行取得積極成效。車用動力電池單體能量密度達到 300 瓦時 / 千克，電池系統安全性、可靠性等性能指標達到國際先進水平，高度集成式純電直驅動力系統實現產業化，更好滿足 智慧 汽車運行需求。

重點工作包括，建立智慧汽車基礎技術體系和數據庫，突破智慧汽車關鍵共性技術，開展智慧汽車信息安全技術，提生智慧汽車關鍵軟硬體水平，推動動力系統技術升級，完善智慧汽車測試評價技術，開展智慧汽車技術示範運行驗證，加強智慧汽車創新能力建設，推進智慧汽車軍民融合發展。

現代農業機械關鍵技術產業化實施方案印發

目標透過實施本方案，推進重大農業裝備研制，增強關鍵核心零組件自給能力，提高農機製造智慧化水平，推動農機製造工藝和裝備升級，提生產品試驗檢測和服務管理能力，推進重大裝備和急需產品示範應用等主要任務。

農機裝備種類更加齊全，基本滿足糧食生產全程機械化需要，有效滿足主要經濟作物生產機械化需求。農機研發制造水平和產品質量顯著提升，重點主機產品、關鍵零部件市場份額不斷擴大，形成具有較強國際競爭力的行業領軍企業。

高端醫療器械和藥品關鍵技術產業化實施方案印發

目標透過方案的實施，實現 10 個以上創新藥產業化；通過國產首仿藥或生物類似藥上市，降低藥品消費支出 50 億元人民幣 / 年以上；在歐美市場制劑銷售額達到 10 億美元以上，新藥註冊實現零的突破。

新材料關鍵技術產業化實施方案印發

圍繞中國經濟社會發展重大需求，按照自主創新，突破重點思路，開展市場潛力大，附加價值高的重點新材料關鍵技術產業化，加快公共服務平台建設，提升新材料產業發展水準。

具體來看分為以下，包括， 先進金屬及非金屬材料方面重點發展汽車用超高強鋼板及零部件用鋼、航空用輕合金材料、高端稀土功能材料、石墨烯等。

先進有機材料方面重點發展海水淡化處理用膜、新一代鋰離子電池用特種化學品等。

先進復合材料方面重點發展航天航空、軌道交通、無人機製造等領域用紙基新材料、照明用第三代半導體材料、LED 照明晶片等。

製造業智慧化關鍵技術產業化實施方案印發

目標通過 3 年的努力，製造業智慧化的新技術、新產品、新模式、新業態不斷湧現，高端智慧化系統研制應用取得突破，標準化、檢驗檢測、認證服務體系基本健全，智慧產業體系基本形成。

重大技術裝備關鍵技術產業化實施方案印發

發改委制定了重大技術裝備關鍵技術產業化實施方案，部署了發展重大技術裝備整機和成套設備、提升重大技術裝備關鍵零部件及工藝設備配套能力、完善重大技術裝備研發創新體系三大主要任務，滿足石化、冶金、建材、輕紡、汽車等重點行業轉型升級的需要，為經濟社會發展提供有力支撐。