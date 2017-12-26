悠遊卡數位付 107年3月上線試營運

（中央社記者游凱翔台北26日電）台北悠遊卡公司今天指出，「數位付」網路支付方式今天獲金管會通過，預計明年3月上線試營運，未來民眾可在帳戶中綁定悠遊卡，在網路進行單筆1000元、當日最多3筆小額付費。

悠遊卡公司為電子票證公司，根據「電子票證發行管理條例」，發行的實體悠遊卡可記名、也可不記名，但為了讓實體卡用戶能「從線下走到線上」，在從事網路買賣、網路繳費等行為時也能綁定悠遊卡小額付費，因此力推「數位付（過去被稱數位悠遊卡）」的網路支付方式。

但因電子票證「可記名也可不必記名」的特性，金管會當時曾質疑數位付應為實名制的「電子支付」，不能以電子票證的方式發行，雙方為此交鋒多次，就連市長柯文哲也曾加入戰局。