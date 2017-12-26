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中央社

悠遊卡數位付 107年3月上線試營運

中央社2017/12/26 20:17
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北26日電）台北悠遊卡公司今天指出，「數位付」網路支付方式今天獲金管會通過，預計明年3月上線試營運，未來民眾可在帳戶中綁定悠遊卡，在網路進行單筆1000元、當日最多3筆小額付費。

悠遊卡公司為電子票證公司，根據「電子票證發行管理條例」，發行的實體悠遊卡可記名、也可不記名，但為了讓實體卡用戶能「從線下走到線上」，在從事網路買賣、網路繳費等行為時也能綁定悠遊卡小額付費，因此力推「數位付（過去被稱數位悠遊卡）」的網路支付方式。

但因電子票證「可記名也可不必記名」的特性，金管會當時曾質疑數位付應為實名制的「電子支付」，不能以電子票證的方式發行，雙方為此交鋒多次，就連市長柯文哲也曾加入戰局。

金管會主委顧立雄9月為此與悠遊卡董座林向愷召開會議，雙方在會中就數位付「願不願具名」進行討論；林向愷則回應這部分「沒問題」。金管會今天通過此案，數位付預計明年3月試營運。

悠遊卡公司今天發布新聞稿表示，首階段試營運可在台北市政府智慧平台Pay.Taipei繳交行政規費、在智冠齊下My Card購買遊戲點數、於全家超商加值；預計第2階段才會推出網路商店、網路點餐平台支付。

悠遊卡公司指出，數位付交易限額同一般悠遊卡，每筆交易限制新台幣1000元、單日最多3筆，儲值金額最高1萬元；而水、電、停車費等市政規費繳交無金額限制。

「數位付」採線上申請制，民眾只要下載悠遊卡公司Easy Wallet APP註冊會員，填寫申辦所需相關資訊，悠遊卡公司就會寄送「數位付」卡片至申請人手上；而數位付是將錢存在「雲端」，每筆交易都是連線進行，因此掛失也是在線上辦理。1061226

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