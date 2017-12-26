台中市明年總預算遭擱置？民進黨指國民黨癱瘓議事

國民黨團表示，市長林佳龍執政三年以來，不但預算編列浮濫，且多次違法動支預算，日前更發現有多局在議會未審議通過107年度預算前就提前發包決標，若草率通過預算不僅違反預算審查程序、更違背市民付託，故嚴正聲明，拒絕爛編、嚴格審查。

台中市議會審查市府107年度總預算案，今(26)日進行最後一日的二、三讀會，由於不同黨團對不同的預算項目，持有不同意見，最後仍未完成朝野協商。對此，市府表示遺憾，擔心總預算未過將影響社會福利、交通建設、產業發展等各項重要市政推動以及台中市民權益，將持續與議會各黨團溝通，以求預算通過。

國民黨團強調，刪減預算均以不影響市民權益、且非民生預算為前提，市府卻提出以資本門建設經費做為刪減基礎，在此特別提醒市府不要再次使用抹黑手法操弄民意，放話說將因總預算遭刪減，刻意以人為方式延宕市政建設進度，製造民怨和對立。



▲民進黨團譴責國民黨團癱瘓議事。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.26）

民進黨團總召何海表示，台中市議會二、三讀會，經過3次政黨協商，最後刪除14億元經常門、26億元基金預算，共40億元，但今日協商後，市府多個局室無法再刪，最後提出表決，國民黨堅決反對表決，癱瘓議事，民進黨團則堅持民生預算不能刪，並譴責國民黨，表示遺憾。

市府指出，台中縣市合併後，城鄉差距仍大，加上不久前台中市已躍升成為全台第二大城，各項建設亟待發展，市府審慎編列每一筆預算，全力帶動台中崛起；這次議會審議總預算的過程中，由於不同黨團對不同預算項目持有異見，最後仍未完成朝野協商，市府將持續與議會各黨團溝通，也期盼市議會儘速召開臨時會，以降低預算停審所造成的傷害。



▲國民黨團以違反預算審查程序，聲明拒絕爛編、嚴格審查。（圖／記者柳榮俊攝 ，2017.12.26）

市府指出，以社會福利為例，預算擱置未決，對推行托育一條龍、托老一條龍政策及照顧、急難服務等都將造成影響，層面涵蓋低收及中低收入戶、65歲以上長輩、弱勢身心障礙者、育兒家庭等，其中多數更與弱勢權益息息相關。台中市約4萬3,000名弱勢身心障礙者的生活恐陷入困境；200多位弱勢無依的低收、中低收入戶長輩照顧服務，都可能面臨停頓；在0至2歲父母一方未就業的家庭補助上，也將導致約24萬5,000人次兒童無法獲得經濟協助。

交通建設方面，包含iBike建置、台中之心人行步道及自行車道路網改善、大平霧輕軌、捷運綠線、捷運藍線綜合規劃等，若預算遲遲無法通過，將衝擊未來大眾運輸發展，也影響綠色交通路網的全面普及，對市民休閒綠地空間及觀光發展也將有所衝擊，更不利落實區域均衡發展。

而預算的擱置也會影響治山防洪、雨水下水道、排水道改善等水利建設，這些都是攸關民眾居住環境及生命安全的重要民生建設，期盼儘速通過預算，讓市府進行相關工程，保障民眾生命財產安全。