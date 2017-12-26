張迷戀愛啦　鄭元暢演出張愛玲經典《半生緣》

談及此次重塑張愛玲經典人物，鄭元暢表示，「想呈現出一個更加天真爛漫、更加不一樣的沈世鈞。」面對經典最常遇到的比較問題，鄭元暢坦言，「輿論是一定會有，但是自己會調適並專注於表演。」談到對張愛玲作品的喜愛，劉嘉玲透露，「有時候我會拿張愛玲的對白來嚇梁先生。」話語中暗藏甜蜜。



▲張愛玲經典重現，《半生緣》改編成電視劇。（圖／ 最大國際娛樂提供 , 2017.12.26）

該電視劇改編自張愛玲同名小說，其中顧曼楨與沈世鈞曲折的半生虐戀尤為動人，成為許多讀者和觀眾心中的「白月光」。鄭元暢在新版《半生緣》飾演溫潤如玉又糾結矛盾的知識份子沈世鈞，將與蔣欣飾演的顧曼楨展開一段遺憾之愛。他談到自己塑造的角色，「這次的沈世鈞不一樣，更加的天真爛漫，受過高等教育的他，是中西文化結合的『產物』，但是放浪形骸之下，卻有顆非常傳統的心，很糾結也很矛盾。」

面對經典最常遇到的比較問題，鄭元暢坦言，「自己並沒有以超越誰的心態去塑造人物，只想完成自己心目中的沈世鈞。對於翻拍經典原著被比較的壓力我是有經驗的，當初拍攝《惡作劇之吻》這部經典漫畫改編的電視劇，前面也有日本相當成功的版本，一開始也是被大家質疑，鄭元暢一個新人有辦法超越柏原崇嗎？但我覺得，我的想法是，經典就是經典，沒辦法被超越和取代，我只要超越我自己就夠了，專注在自己創作的版本才是最重要的事情。」